Una redada contra los hurtos acaba con 25 detenciones en Barcelona

Fuentes policiales han informado este jueves de que los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona detuvieron el miércoles por la noche a 25 personas con numerosos antecedentes en una redada que llevaron a cabo para prevenir hurtos y robos violentos en la capital catalana.

De los arrestados, 20 han quedado en manos de la Policía Nacional en aplicación de la Ley de Extranjería y los otros cinco están en comisarías de los Mossos.

Se trata de un dispositivo conjunto que se enmarca en las redadas que los tres cuerpos policiales están llevando a cabo de forma periódica en los últimos meses para intentar reducir los robos y hurtos en el centro de Barcelona.

Precisamente los hurtos han sido uno de los temas centrales de la Junta de Seguridad Local que se ha celebrado este jueves en la ciudad, que ha contado con la participación de representantes del Ayuntamiento y la Generalitat. El conseller de Interior, Miquel Buch, como ya hizo el lunes, ha apuntado que este tipo de robos, que constituyeron el 60% de los delitos en Barcelona el año pasado, disminuyeron un 1,2% respecto a 2018, y para que se reduzcan todavía más, ha llamado a los ciudadanos a adoptar las "mismas medidas de autoprotección" que cuando están de viaje. "Siete de cada 10 de los hurtos de 2019 afectaron a barceloneses, no a turistas", ha señalado. También ha recordado que Generalitat y Ayuntamiento plantearán modificaciones del Código Penal para que la reincidencia en esta clase de delitos se castigue con la cárcel.

Durante la Junta de Seguridad, ha explicado, se ha hablado, asimismo, sobre los robos con violencia en la vía pública, que en 2019 aumentaron un 25,4%, ante lo que se ha acordado que "se velará" especialmente por su disminución.

La comisaría del centro, en verano

Otro de los temas que se han abordado en la reunión, ha explicado el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, es el de la comisaría conjunta de Mossos y Urbana que se debía abrir en otoño en el centro, pero que finalmente tardará más en ponerse en funcionamiento. "Nos hemos conjurado para que esté lista en verano", ha asegurado.

En un principio, se quiso abrirla en las antiguas dependencias de los Mossos en la estación de metro y Renfe de la plaza de Catalunya, pero la Generalitat se opuso, al considerar que el espacio no era suficientemente seguro y accesible. Ahora el Ayuntamiento ha propuesto otro lugar cerca de allí, aunque no en la misma plaza, al que Buch ha afirmado que se "adaptarán". Se ha designado a dos mandos, uno de cada cuerpo, para que resuelvan los inconvenientes que plantee el espacio, cuya ubicación concreta no se ha querido revelar.