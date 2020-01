'Faust' i els seus dimonis arriben al Teatre Principal amb escenografia renovada

'Faust' i la seua reflexió sobre el preu a pagar pels nostres desitjos arriba al Teatre Principal en una versió en castellà i en la qual s'adapta l'escenografia a aquest auditori, encara que amb "alguna sorpresa" respecte a la representació en valencià que va poder veure's en el Rialto al desembre del 2018.

Del 31 de gener al 9 de febrer, aquesta reposició del clàssic de Goethe afronta el repte que suposa canviar l'espai i passar d'un format mitjà a un gran, que permet una nova visió de l'escenografia i la il·luminació, que van ser reconegudes en els Premis de les Arts Escèniques de la Generalitat 2019.

La direcció i escenografia està firmada per Jaume Policarpo, mentre que Enric Benavent, Empar Canet, Rosanna Espinós, Vicent Domingo, María Caballero i Jorge Valle posen rostre a l'elenc encarregat de donar vida a una obra que descendeix fins al costat més fosc de la ment humana.

'Faust' dialoga amb el nostre present i connecta amb l'aspiració que té qualsevol persona de fer realitat els seus desitjos i el preu que un està disposat a pagar. Vendre l'ànima a canvi de la joventut eterna i gaudir dels plaers mundans o accedir al coneixement il·limitat estan en joc en aquest mite fonamental de la cultura occidental.

El seu director ha explicat en la presentació davant els mitjans que després del bon acolliment que va tindre la producció en el Rialto ara tenen sobre sí el repte d'"atraure a més públic" en aquest auditori "símbol" del teatre valencià.

Les dimensions han obligat a ampliar l'escenografia perquè encaixe bé i "mantinguera la magneficència i la grandiositat" que requereix una història com aquesta que tant aposta per l'espai de la imaginació.

Encara que aquesta reposició es muda d'escenari i passa al castellà no hi ha modificació en el contingut de l'obra. Hi ha xicotets canvis en algunes escenes, correccions i "algunes sorpreses". Més enllà del fàcilment perceptible, ha afirmat el director, hi ha un altre canvi: "Quan deixes una obra reposar un any, tots els actors fan un exercici d'assimilació i interiorització. Ara, quan agafen consciència davant el públic eixirà una obra "més completa, madura i profunda".

Enric Benavent, que dona vida al doctor Faust, ha agregat que "hi ha papers que són molt grans perquè tenen moltes escenes i uns altres perquè abasten moltíssim; i Faust és un dels que més". "En ell està tot, és com l'enciclopèdia britànica", ha agregat.

Ha assegurat que és el personatge més complex intel·lectualment que ha representat en tota la seua carrera i ha apuntat que Goethe hauria tingut "moltes dificultats" per a plantejar la seua història d'amor en l'actualitat, davant el seu caràcter "políticament incorrecte".

El director adjunt d'Arts Escèniques de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Roberto García, ha assenyalat que hi havia dos al·licients per a recuperar aquest espectacle: passar del Rialto al Principal amb el que suposa a nivell de posada en escena i el canvi de llengua. "Per a molts espectadors pot ser un estímul tornar a veure-la o veure-la per primera vegada", ha apuntat.

A més, ha indicat que en l'IVC es plantegen fer el viatge invers i portar obres del Principal al Rialto fent versions més similars a un 'unplugged'.