¿Qué se sabe de la desaparición de Estela en Barajas? Fan del K-pop, quería ir a Corea y hablaba con alguien en inglés

El pasado martes, la madre de Estela Cristina Romero Vieira denunciaba la desaparición de su hija de 21 años en el aeropuerto de Barajas. Desde entonces, se ha iniciado una investigación con múltiples sospechas sobre el paradero de la chica.

La joven no llegó a coger el vuelo a Granada



Todo comenzó con el viaje de Estela Cristina a Brasil, donde reside su padre. Allí cogió un avión de Iberia hacia Madrid y, tras un largo vuelo, aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez hacia las 06:00 horas de este martes.

Una vez en Madrid, la joven tenía previsto coger otro vuelo hacia Granada, donde reside con su madre en la localidad de Alhendín. La maleta de Estela llegó a Granada, sin embargo, tras comprobarlo, se ha confirmado que la joven no llegó a subirse a ese avión, por lo que la desaparición se dio en el propio aeropuerto.

Las sospechas de la desaparición



Desde un principio, la madre de Estela, Katia, sospecha que su hija ha sido víctima de una red de trata de personas para prostitución internacional.

Estela Cristina es una gran aficionada a los grupos de pop de Corea del Sur conocidos como K-Pop. Músicos como, por ejemplo, el grupo BTS, conocidos internacionalmente, mueven masas entre los jóvenes de todo el mundo.

Así, la joven entró en contacto a través de redes sociales con grupos de fans e, incluso, con un grupo de chicos de Corea del Sur con los que tenía gran amistad. Estela comentó a su familia la intención de viajar a este país cuando este grupo llegó a ofrecerle trabajo como maquilladora y peluquera en Seúl.

Katia explicó sus temores a su hija y le pasó informaciones sobre casos de tráfico de personas que han comenzado en las redes sociales, donde contactaban con las chicas a través de grupos de fans.

Declaraciones de su madre, Katia



Tanto la madre como otros familiares de Estela Cristina han pedido difusión para poder encontrar a la chica. En declaraciones a Europa Press, Katia ha expresado su preocupación: "Toda la familia y amigos estamos desesperados por encontrarla. Le escribimos todo el rato, pendientes de si contesta. Yo no duermo, no como, estoy totalmente pendiente de que aparezca si es posible y de que no esté privada de su libertad".

Aunque Katia advirtió a su hija del posible peligro detrás de los grupos de fans de K-Pop, su hija estaba convencida: "Ella tenía muy claro que quería irse, y le prohibí que fuera a Corea. Ella pareció entenderlo en ese momento, pero mi hija es muy débil y algo inmadura para su edad", explicaba la madre.

Además, durante su estancia en Brasil, los familiares apuntan a que Estela pasó muchas horas hablando a escondidas con alguien extraño en inglés.

Prácticas en el Ayuntamiento de Alhendín



Desde el Ayuntamiento de Alhendín, también han difundido la noticia de la desaparición de Estela Crsitina. La chica estuvo realizando prácticas en este Ayuntamiento tras acabar sus estudios de Gestión y Administración de Empresas.

El alcalde, Francisco Rodríguez, ha mostrado su apoyo a la familia: "Todo nuestro ánimo y apoyo, así como brindarle toda la ayuda y colaboración necesarias para encontrarla lo antes posible".

"Estuvo hace unos meses haciendo prácticas en el Ayuntamiento, por lo que la noticia nos ha sorprendido doblemente", ha explicado el alcalde.

Estela Cristina Romero Vieira



Se trata de una ciudadana española de 21 años con raíces brasileñas. Reside en la localidad de Alhendín, en Granada. Es estudiante de Administración y Gestión de Empresas.

Mide 1,60 metros de altura y es de complexión delgada. Tiene el pelo y los ojos castaños.

Cuando desapareció, vestía una blusa de color negro debajo de un abrigo y llevaba puestas unas zapatillas Nike, también de color negro.