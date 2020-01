Entrevista a Antonio González Terol: "Merece la pena analizar Cataluña Suma para las próximas elecciones"

Antonio González Terol es uno de los principales escuderos de Pablo Casado en el PP. El vicesecretario general del PP atiende a 20minutos en plena ola de polémicas del Gobierno y aborda también la labor de oposición de los suyos, con las elecciones en Cataluña sobrevolando la actualidad.

¿Ya está haciendo el PP la oposición que pretende Pablo Casado?

Creo que las continuas cortinas de humo que está lanzando el Gobierno frankestein de Pedro Sánchez denotan que estamos mordiendo donde duele. Cuando nosotros hablamos de que hay que revisar toda la política que está haciendo el Gobierno con Cataluña, hay resoluciones de la Junta Electoral Central inhabilitando al señor Torra y el señor Torrent no actúa y el Gobierno sigue sin hacer nada, de repente salta una polémica como el pin parental. Cuando el Gobierno decide nombrar Fiscal General a la exministra y mitinera entregada al sanchismo, acrecientan el problema del pin parental. Cuando el Gobierno nombra 22 ministros, enseguida son capaces de amenazar con que van a denunciar a una comunidad autónoma por la aplicación de una medida constitucional. Estamos viviendo de la improvisación constante y de los errores constantes de un Gobierno que nosotros estamos denunciando donde corresponde. Somos un partido con sentido de estado y responsable. Sí, el PP ha venido para ser lo que siempre ha sido.

Decía Casado que el partido no iba a ser ingenuo, pero, ¿se ha vuelto a endurecer el discurso?

Es el mismo discurso mientras que los que tenemos enfrente se dedican a dibujarnos como aquello que no somos: somos un partido de centro, liberal, reformista que siempre hemos logrado aunar bajo el mismo paraguas a los votantes del centro y la derecha. Luchamos contra la fragmentación de ese espacio político, pero que tenemos nuestro discurso propio. Un discurso económico sólido, el mismo discurso en cuanto a la unidad de España, aunque pueda haber otros partidos que quieran imitarnos, pero nosotros hemos dicho que lo vamos a defender en las instituciones. Nosotros llamamos al cumplimiento de la ley, por ejemplo cuando preguntamos qué más tiene que pasar en Cataluña. No estamos haciendo un discurso duro.

¿La presencia de Vox puede desgastar a Casado en la oposición?

Lo que decimos es que tenemos que llamar a la unión del centro y la derecha. Tenemos un proyecto que se sigue llamando España Suma, que debería haber servido para que la izquierda no ganase. Cuando el centro en la derecha se divide, es imposible gobernar. Hay un gran proyecto que se llama España Suma, que vale la pena analizar para las elecciones catalanas o las vascas.

A día de hoy esa fórmula parece difícil

Es que hay partidos que cambian de opinión cada tres días pero Cs ha dicho que estaría dispuesto. Pónganse todas las excusas que se quieran para justificar el sí, pero la realidad es que en Cataluña se juega el gran reto de la unidad de esta gran nación. Es un reto en el que todos deberían estar a la altura de las circunstancias. Cataluña Suma probablemente haría que muchos socialdemócratas que se sienten traicionados por el PSOE de Sánchez. Ese que ha pactado con ERC, y también con los filoetarras de Bildu.

¿Cómo valoran el adelanto electoral anunciado por Torra?

Ante esto reincidimos en que Torra ya no es presidente legal de Cataluña, por tanto sus decisiones no pueden tener carácter jurídico. Nosotros anunciamos una querella por usurpación de funciones. Le pedimos a Sánchez que abandone las hipotecas que tenga con estos señores y mande el requerimiento de cumplimiento de la legalidad a Cataluña. Ahora se entiende aún menos la reuniótn entre ambos. Ya es el ciudadano Torra. Pedro Sánchez ha mentido a todo el mundo. Creo que ellos siguen con la hoja de Pedralbes detrás.

¿Qué es lo que más les preocupa del Gobierno de coalición?

No hay día que amanezcamos sin una metedura de pata nueva. Ahora conocemos que la vicepresidenta cuarta ha querido hacer una injerencia flagrante en una empresa participada por capital público como Red Eléctrica Española, que motiva que un exministro como Jordi Sevilla tenga que salir por la puerta de atrás por la intervención absolutamente impropia y probablemente ilegal del Gobierno. Pero nos podemos ir a qué hace el ministro de Fomento reuniéndose en suelo español con la vicepresidenta de la narcodictadura bolivariana de Venezuela...Cada día se superan a sí mismos. Es el Gobierno pinocho, no para de mentir. Es un Gobierno sin objetivos, capaz de justificar la poltrona de Sánchez con los pactos que hagan falta.

¿Cuánto tiempo le dan al Gobierno?

Eso solo lo sabe Pedro Sánchez. Como solo él sabía en abril que nos iba a llevar a elecciones en noviembre, porque sus gurús le prometían un mejor resultado. El PP quiere hacer lo menos gravoso posible para los ciudadanos. Si ellos suben los impuestos con un decretazo a nivel nacional, nosotros trataremos de bajarlos desde nuestros gobiernos autonómicos. Si atacan la libertad de educación, lo que haremos será defender esa calidad de educación y del profesorado, como en la Comunidad de Madrid, que nos ha permitido situarnos en la tasa de abandono escolar más baja en la UE. Vamos a tratar que esta pesadilla sea lo menos gravosa posible.

¿Es el Gobierno de la Comunidad de Madrid el contrapeso al Gobierno de Sánchez?

Es evidente que la Comunidad de Madrid viene siendo una locomotora económica con los distintos gobiernos del PP, pero el contraste es todavía mayor cuando uno lleva sufriendo dieciocho meses de Gobierno socialista. Se ve con los datos de generación de empleo. En España se produce una desaceleración clarísima, pero con la aplicación de bajadas de impuestos, por ejemplo, Madrid está logrando que la tasa de empleo se sitúe por debajo del 10%. En Madrid se generan muchos más empleos que en el resto de comunidades. Algo tendrá el agua contra la bendicen.

¿Si Vox pide el pin parental para aprobar los presupuestos en Madrid...el PP aceptaría?

El pin parental no es un veto por parte de los padres a la educación reglada por el Ministerio, sino que en la educación complementaria, extraescolar, los padres puedan elegir si quieren esa excursión o ese curso de tauromaquía. Eso no es de ahora. La asistencia del alumno a ese tipo de actividades la decide cada padre. Lo que se ha querido llamar el pin parental es la cortina de humo para que no se hable de los problemas reales que está generando este Gobierno. ¿Hay polémica con el pin parental? No. Ya se aplica tácitamente.

Entonces habrá presupuestos en la Comunidad de Madrid…

No me cabe la menor duda. Porque PP, Cs y Vox tiene algunas cosas en común y algunos puntos que les difieren, pero ya fuimos capaces de construir un Gobierno bastante más sensato. Creo que mayores retos tenemos. A mí no me dan miedo los acuerdos a los que puedan llegar Cs y Vox.

¿Desde fuera se sobredimensiona la influencia de Vox en los gobiernos autonómicos?

No, desde fuera se inocula por parte de Iván Redondo todos los días noticias para desviar la atención de las meteduras de pata constantes de este Gobierno. No sé qué más tiene que pasar para que algún ministro dimita.

¿Quién tiene que presidir el PP de Madrid?

Quien decidan los afiliados del PP de Madrid. Eso es lo que dicen nuestros estatutos, de la misma manera que tenemos un presidente nacional salido por primarias puras.

Ayuso dijo que le gustaría, no sé si usted también

Es un reto apasionante. Pero yo soy el vicesecretario general del partido y estoy tan encantado con mi trabajo que mi respuesta es no.