Acuerdos de todos los grupos en Diputación de Palencia para pedir al Gobierno ayudas por el temporal 'Elsa'

Así, tanto el Partido Popular, como Ciudadanos, el grupo Mixto y el PSOE, han votado a favor de instar al Gobierno de España a que habilite los cauces previstos en la Ley para poner a disposición de los afectados por el temporal 'Elsa', entre el 18 y el 22 de diciembre, las subvenciones necesarias para paliar sus efectos.

Además, se plantea que el Consejo de Ministros declare la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y dicte una norma que contemple medidas específicas para las zonas afectadas y que dichas medidas tengan un carácter integral.

Por otro lado, todos los grupos han instado a través el Ministerio de Fomento Adif y Renfe a garantizar "a largo plazo" el mantenimiento de la venta presencial de billetes en las estaciones de la provincia de Palencia más allá de la recuperación temporal de la venta física en las estaciones de Aguilar de Campoo, Guardo y Osorno.

Además, han solicitado una revisión del documento de estaciones estratégicas de Adif.

Por otra parte, han instado al mantenimiento de los servicios de trenes AVE en la línea León-Madrid sin que se contemple la eliminación de frecuencias o sustitución por otros equipos de menores prestaciones y a la implantación de un servicio Avant en la línea León-Madrid con unas frecuencias adaptadas a la demanda existente.

No han corrido la misma suerte las proposiciones de los Grupos Popular y Ciudadanos de apoyo a las víctimas del terrorismo y para continuar con la lucha contra el terrorismo en todas sus manifestaciones, y para instar al Gobierno de España a no realizar concesiones a los grupos independentistas, y para solicitar al Congreso de los Diputados que se interpele al Presidente del Gobierno sobre los acuerdos alcanzados para su investidura, que no han contado con los apoyos del PSOE y el Grupo Mixto.

