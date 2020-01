Alfonso Gallego dimite como presidente del PP de Vilagarcía y deja la política por razones "personales y profesionales"

"Mi familia y mis hijas ocupan un lugar preferencial en mi vida y mis obligaciones laborales no pueden resentirse por mi vertiente política. Por eso, y entendiendo que he cumplido una etapa en mi vida, lo dejo. Es una decisión meditada y sopesada y espero que cuente con el respeto y la comprensión de todos", ha explicado el propio Alfonso Gallego en un comunicado.

El paso al lado dado por Alfonso Gallego conlleva la renuncia al cargo de presidente local y al acta de concejal en la corporación de Vilagarcía. Así se lo ha comunicado a los integrantes del comité ejecutivo en un encuentro en el que estuvo presente el presidente provincial, Alfonso Rueda y el secretario general de Pontevedra, José Manuel Cores Tourís.

Así las cosas, la formación queda en manos de un equipo provisional liderado por la candidata al Congreso Elena Suárez, la concejala Ana Granja y la diputada autonómica Marta Rodríguez Arias.

Este equipo, según destaca el PP de Vilagarcía, será el encargado de pilotar una transición "tranquila y ordenada" que culminará con el nombramiento de una gestora, órgano que dirigirá el PP local durante los próximos meses.

"El PP no se va a detener ni un minuto. Miramos hacia delante porque tenemos mucho trabajo por hacer y muchos objetivos que alcanzar. Acaba una etapa y arranca otra sin perder ni un ápice de la seriedad, el trabajo y la estabilidad que siempre caracterizan y definen al Partido Popular", ha señalado Alfonso Rueda a los integrantes del comité ejecutivo local.

DESPEDIDA ANTE SU EQUIPO

Alfonso Gallego informó de su decisión a los máximos responsables del partido y a los integrantes del comité ejecutivo antes de comunicarlo a la ciudadanía. "Porque creo que es como se debe de hacer y como a mí siempre me ha gustado hacerlo", ha apuntado.

"Han sido dos años y medio muy intensos para mí en los que mi vida ha cambiado, he conocido y vivido la otra cara de la política y he tenido la oportunidad de ofrecer a Vilagarcía mi visión de un proyecto de futuro. Pero hoy pongo punto y final a esta etapa", señala en el comunicado.

El hasta ahora presidente del Partido Popular en Vilagarcía ha querido darle las gracias a todos los que han sumado su apoyo de una u otra manera durante este tiempo.

"Me llevo grandes amigos de mi paso por el partido y me considero un afortunado por haber podido ayudar a la ciudadanía. Le deseo un gran futuro al PP porque sé que estará en buenas manos y desde mi nueva posición de afiliado de base seguiré ayudando en todo lo que se me necesite", añade.

TRAYECTORIA

Alfonso Gallego fue elegido como máximo mandatario popular en Vilagarcía el 14 de mayo de 2017 tras ganar el último congreso local de la formación.

Meses después fue elegido para encabezar la candidatura del PP a las elecciones municipales de 2019, en las que el partido pasó de 7 a 5 concejales.

Gallego, que ejerce profesionalmente como responsable comercial del Puerto de Vilagarcía, dice adiós a la política tras más de dos años y medio al frente de los populares vilagarcianos.