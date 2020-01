El Pleno rechaza hacer un nuevo proyecto para que un gran parque ocupe la totalidad de los terrenos de Repsol

Asimismo, de la moción de PSOE y Adelante Málaga tampoco ha salido rechazar el actual proyecto de 65.000 metros de zonas verdes en los antiguos terrenos de Repsol presentado por el equipo de gobierno.

La concejala del PSOE Begoña Medina ha incidido en su intervención en que el modelo de ciudad del PP "no coincide con el nuestro, pero tampoco con la mayoría de los ciudadanos, que está en contra del proyecto de ladrillo y cemento". "No es justo que sigan castigando a los vecinos de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz".

Ha lamentado, además, que la ciudad "sigue sin cumplir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la UE sobre el ratio de zonas verdes por habitante", por lo que, a su juicio, "no podemos perder esta gran oportunidad de destinar 177.000 metros cuadrados de gran pulmón verde".

En este punto, le ha dicho al alcalde, Francisco de la Torre, que "no es malo rectificar", recordando que ya lo hizo con la municipalización de Limasa. "Estamos a tiempo de hacer un nuevo proyecto donde se destine la totalidad de los suelos de los antiguos terrenos de Repsol a un gran pulmón verde", ha dicho, pidiendo a Cs que apoyen la propuesta porque "nada tiene que ver con el acuerdo que alcanzaron ustedes".

Por su parte, la viceportavoz de Adelante Málaga, Paqui Macias, ha recordado que el proyecto del PP fue presentado "en solitario" porque "no invitó ni a Ciudadanos. El proyecto que se presentó se nos vendió como la creación de un gran parque que se podrá traducir en un parquecito a la sombra de las torres", ha criticado.

A juicio de Macías, De la Torre es "especialista en vender grandes proyectos sostenibles que terminan siendo grandes proyectos de ladrillo y hormigón". "Nosotros desde Adelante Málaga pedimos que se dé marcha atrás en ese proyecto, que va a suponer no solo más hormigón y cemento para estos distritos, sino también congestión en la movilidad de la zona, una pérdida en la calidad de vida...", añadiendo que se puede hacer esta iniciativa en otra parte de la ciudad.

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha incidido en que "ha llegado la hora del parque de Repsol", añadiendo que se trabaja en la aprobación del proyecto de urbanización y del parque.

También ha dicho que hay "muchos inversores interesados gracias a las noticias "y van a venir e invertir en la ciudad", valorando que es un modelo "exitoso" de Málaga, que "ha conseguido desarrollo y prosperidad hasta conseguir que de la ciudad se hable en todo el mundo". "Es un modelo que triunfa en toda Andalucía, es un escaparate en que otras ciudades se miran", ha subrayado.

En este punto, ha defendido un proyecto de zona verde "ambicioso" pero "compatible con el resto de usos", como es el proyecto presentado, valorando la creación de una nueva centralidad, que redundará, de igual modo, en la generación de empleo, ha dicho.

Asimismo, la portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, ha recordado que son más de 20 años lo que llevan los vecinos viendo "como ese descampado no progresa", dejando claro que es "el momento de hacer algo". "Ese espacio hay que construirlo y mantenerlo", ha afirmado, por lo que ha apostado por hacer "el mayor parque posible al menor coste".

FESTIVAL DE CINE

Por otro lado, ha salido adelante por unanimidad la moción urgente de Ciudadanos para instar al Gobierno a elevar "sustancialmente" en los primeros Presupuestos Generales del Estado que confeccione, los 100.000 euros consignados para el Festival de Cine de Málaga en las últimas ediciones.

Asimismo, han aprobado reconocer la "magnífica labor" desarrollada por los trabajadores del Ayuntamiento, organismos y empresas participantes implicados en el buen desarrollo de la 34 edición de los Premios Goya.

Losada ha destacado el consenso entre los grupos que existe en relación con "el éxito y nivel alcanzado" del Festival de Cine, del que ha dicho es "rentable para la ciudad". "Es hora de que desde el Gobierno se dote como es debido" al certamen cinematográfico malagueño.

La concejala del PP Gemma del Corral ha mostrado el apoyo a la moción y ha puesto en valor el trabajo que se hace desde el Ayuntamiento con el Festival de Cine, institución "que lo mantiene". "No queremos competir con otros festivales, no queremos más que ellos, queremos lo mismo", ha defendido.

Por su parte, la edil del PSOE Lorena Doña ha mostrado el apoyo de los socialistas a la iniciativa, destacando "la coherencia" que mantienen "siempre" con el sector audiovisual y creativo.

Asimismo, la concejala de la confluencia de IU y Podemos, Paqui Macias, ha dejado claro que el Gobierno "apostará por la cultura, no nos cabe duda, no nos parece que haya que hacer comparaciones, hay que pedir cultura para todas las ciudades e inversiones".

Por otro lado, sobre la gala de los Goya y la carta de la Academia, Losada ha dicho que si algo no funciona se pueden pedir disculpas, pero ha reiterado que no tenía que ver con el Ayuntamiento.

Macias, aunque ha valorado la celebración, ha dicho que "quizá no sea la mejor idea del mundo el traer la gala a Málaga; quizá hay que reconocerlo y no pasa nada", a lo que la 'popular' Gemma del Corral ha respondido que "para no ser la mejor idea del mundo, allí estaba con su grupo", aludiendo a la "coherencia".

OTRAS MOCIONES

Por otro lado, ha salido adelante la moción urgente del PP en relación con los planes de empleo realizada por el anterior Gobierno andaluz, "que se ha mostrado lesiva para los intereses de los municipios andaluces".

También de los 'populares' ha salido adelante por unanimidad la iniciativa en relación con los menores extranjeros no acompañados; al igual que la relacionada con la tasa de reposición establecida por el Gobierno central para las administraciones públicas y fijadas en el cien por ciento para las plazas de los bomberos.

Asimismo, ha sido aprobada la moción de Ciudadanos relativa a la necesidad de establecer por parte Aena un marco claro de interlocución y de seguridad jurídica para la construcción en altura en la ciudad y la entrada en vigor de nuevas servidumbres en torno al aeropuerto y otra sobre para instar al Ejecutivo "a no realizar concesiones a los grupos independentistas". Por último, ha salido adelante la iniciativa del PSOE sobre las urgencias en Churriana.