El PSOE ganaría las elecciones en la Comunitat Valenciana con un 34,5% de los votos, 21 puntos más que el PP

En concreto, los 'populares' obtendrían en la Comunitat Valenciana un 13,5% de los votos, seguidos de Vox, con un 10,5; y Unidas Podemos, con el 10,2. Por detrás quedarían Ciudadanos, con un 5,6% y Més Compromís, con el 4,9, según la estimación del voto+simpatía del CIS.

Las distancias se acortan en la pregunta de voto directo. Un 26,3% de los encuestados en la Comunitat Valenciana han afirmado que votarían al PSOE; un 11,8% al PP; el 9,5% a Vox y un 9,2% a Unidas Podemos. En este caso, Més Compromís supera a Ciudadanos, ya que un 4,6% de los encuestados han afirmado que les votarían, frente al 3,3% de Cs.

El CIS también pregunta por cuál sería la segunda opción de los votantes. En este caso, un 24,3% de los encuestados han afirmado que votarían a Unidas Podemos; el 15,3%, a Ciudadanos; el 10,4%, al PP; el 9,9%, al PSOE; el 9,4%, a Més Compromís, y el 2% a Vox.

Debido a la cercanía a las anteriores elecciones, el barómetro pregunta también por el recuerdo de voto. De los encuestados, un 85,5% han afirmado que sí fueron a votar; 12,5% prefirieron no votar; el 1,3% no fueron a votar porque no pudieron y un 0,3% fue al colegio electoral pero no pudo ejercer su derecho.

Según el barómetro, el 29,6% de los encuestados afirman haber votado al PSOE; el 12,5%, al PP; el 10,9% a Unidas Podemos; el 9,2% a Vox; el 6,6%, a Ciudadanos; y el 4,9%, a Més Compromís.

Estos datos contrastan con los de las elecciones del 10 de noviembre. En el caso del PP, los resultados de los comicios fueron 10,5 puntos superiores a los de la encuesta (23,07%), y en el caso de Vox, 9,6 puntos por encima (18,48%). En el lado contrario, el PSOE obtiene un porcentaje en esta encuesta superior en dos puntos al que obtuvo en las urnas.

EL 36,8% CONSIDERA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO "REGULAR"

El barómetro pregunta también por la gestión del gobierno, aunque se refiere al ejecutivo en funciones, debido a que el actual no estaba conformado durante el proceso de encuestado. Un 36,8% de los participantes considera que la gestión de Sánchez es "regular", el 22% la ve mala; el 18,4, buena; el 17,1%, muy mala; y el 1,6%, muy buena.

A la pregunta de si un gobierno del PP lo haría mejor, el 14,1% han considerado que sí; el 37,8%, que igual; y el 36,8%, que peor. Para un 9,9% de los valencianos encuestados, un gobierno de Vox lo haría mejor que el socialista, para un 19,7%, sería igual; y para el 51,6%, peor. Un gobierno de Podemos -en el momento de la encuesta, la formación no estaba en el ejecutivo todavía- sería mejor para el 8,9%; igual, para el 36,8%; y peor, para el 34,5%.

La realización de la encuesta coincidió temporalmente con la investidura y la formación del gobierno, por lo que el barómetro pregunta también por la posibilidad de que los valencianos fueran a votar de haberse convocado unas terceras elecciones, mediante una escala del 0 al 10.

En este caso, el 47,4% afirmó que "con toda seguridad, iría a votar" -respuesta que corresponde al número 10-, un dato por debajo de la media de las comunidades autónomas (56,9%). Un 9,5% dijo que "con toda seguridad, no iría a votar" -respuesta que corresponde al 0-, también menos que la media de las autonomías (11,2). Un 13,2% de los encuestados se situó en el 9; un 8,6%, en el 8 y un 5,3%, en el 7.

El mismo método de la escala se ha utilizado a la hora de preguntar la posibilidad de que los encuestados voten por uno u otro partido. De los valencianos encuestados, un 20,4% ha afirmado que "con toda seguridad, no votaría nunca" al PSOE; mientras que el 7,9% ha afirmado que "con toda seguridad lo votaría siempre". La media de esta escala, siendo 0 la primera variable comentada y 10 la segunda, es un 4,5.

En el caso del PP, un 32,2% de los encuestados afirma que "con toda seguridad, no lo votaría nunca", mientras que el 3% dice que "con toda seguridad, lo votaría siempre". Así, la media de los 'populares' se sitúa en el 3. En el caso de Vox, un 57,6% se sitúa en el 0 (no lo votaría nunca), mientras que el 3,6%, en el 10 (lo votaría siempre). La media del partido de Santiago Abascal se sitúa en el 1,8.

Respecto a Podemos, un 35,2% no lo votaría nunca, mientras que un 3,9% lo votaría siempre. La media de los de Pablo Iglesias se queda en el 3. En esta pregunta, la encuesta distingue entre Podemos e Izquierda Unida: si la formación que dirige Alberto Garzón se presentara en solitario, un 40,1% de los encuestados no la votaría nunca, mientras que el 3,3% la votaría siempre (la media se queda en el 2,8).

En el caso de Ciudadanos, un 30,6% de los encuestados no lo votaría nunca, y solo un 0,3% lo votaría siempre. Su media se queda en el 2,7 (el 0 es nunca y el 10 es siempre). En el caso de Más País, un 38,2% no lo votaría nunca, y un 0,7% lo votaría siempre. Su media se sitúa en el 2,4.

SÁNCHEZ, EL MEJOR VALORADO POR LOS VALENCIANOS, AUNQUE TODOS SUSPENDEN

Respecto a la valoración de los líderes políticos, el mejor valorado por los valencianos es Pedro Sánchez, que se queda en el 4,3 (una décima más que el 4,2 de la media de las autonomías". En segunda posición se sitúa Alberto Garzón, en el 3,8; y el tercero mejor valorado es Pablo Iglesias (3,7). Ambos reciben mejor valoración en la Comunitat Valenciana que en la media de España, donde se quedan en el 3,5.

En cuarta posición empatan los dos líderes que se estrenan en esta encuesta, Inés Arrimadas (Cs) e Íñigo Errejón (Más País-Més Compromís), que se quedan en el 3,6. Su valoración también es más positiva en la Comunitat que la media estatal, que se queda en el 3,3.

En la cola de esta clasificación se sitúan Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal (Vox), a quienes los encuestados valoran con un 3,3 y un 2,8 respectivamente. Casado obtiene la misma valoración que en la media, mientras que Abascal recibe una nota dos décimas superior por parte de los valencianos que del conjunto de los españoles (2,6).