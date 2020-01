'El ojo que mira' descobrirà un Bigas Luna "gaudiós" i enamorat de València

"Bigas va ser un home feliç, gaudia de tot: el menjar, el sol, l'aire, la seua família, les seues filles, els seus gossos... De tot, d'un bassal que veia en el camí feia una fotografia perquè deia que era una bellesa. Era un home molt gaudiós", ha manifestat la seua viuda, Celia Orós, en la constitució de la comissió d'experts de l'homenatge.

Amb el títol 'El ojo que mira', l'Any Bigas Luna és un projecte internacional que del 16 al 20 de setembre recordarà l'icònic realitzador en diversos espais de València. Tindrà un enfocament multidisciplinari per a descobrir "totes les arestes d'un geni", com a expert en arts plàstiques o precursor del videoart, des del cinema al disseny, les arts plàstiques o la producció poètica.

La capital del Túria es convertirà així en "ciutat Bigas" en acollir la primera edició d'un esdeveniment que aspira a eixir d'Espanya i arribar a París, Roma, Lisboa, Nova York, Tòquio, Sydney o Xangai, com ha avançat el director de 'El ojo que mira', Xavier Martorell, en declaracions als mitjans abans de la comissió d'experts.

Com a valencià, Martorell ha recordat que es "va entossudir" a triar València, va plantejar la possibilitat a la viuda de Bigas i ella es va mostrar "encantadíssima" des d'un principi. "València reuneix tots els requisits: la seua llum és molt vital, és un territori d'artista i una explosió amb les Falles. València projecta eixa energia de Bigas Luna", ha asseverat.

Aquest "esperit mediterrani" es reflectia que "Bigas anava un pas per darrere de la vida: observant, gaudint i registrant-la amb les seues pintures i el seu cinema", ha ressaltat el director, definint-ho com "el que ara es coneix com fluir, encara que ell anava molt més allà".

AMPLIFICAR BIGAS

En definitiva, l'objectiu és "reivindicar un intel·lectual, un personatge, un pensador importantíssim". "Tots ens estem enamorant de forma brutal d'ell. Volem amplificar Bigas, un director que va trencar una forma de fer cinema", ha manifestat el responsable del macroesdeveniment.

La seua viuda acull l'homenatge "amb moltíssima il·lusió i agraïment", una iniciativa que va partir de la pròpia família per a recordar a Bigas Luna. "Li inspirava tot: la llum de València, els garrofers dels camins del seu hort, algú que veia pel carrer... S'alimentava de la quotidianitat", ha il·lustrat Celia Orós.

Com a anècdota, ha rememorat quan van trobar quasi 700 cintes d'escenes quotidianes de la vida del seu marit, que van reunir en la pel·lícula 'Bigas x Bigas'. "Ho gravava tot: posava la càmera quan i on li venia de gust i no sabies que t'estava gravant", ha il·lustrat, garantint que es projectarà "tot el material possible".

ESTRENA MUNDIAL D'UNA CINTA INÈDITA DE BIGAS

'El ojo que mira' aspira així a posicionar al 'cap i casal' com a eix i focus de l'avantguarda de l'art internacional i les noves tecnologies de la imatge a través d'un dels directors més importants de la història del seté art.

Per a aconseguir-ho, com ha avançat l'organització en els últims mesos, l'Any Bigas Luna comptarà amb fòrums internacionals, trobades de periodistes, performances, retrospectives, espais d'edició, retrospectives cinematogràfiques, i l'estrena mundial de la pel·lícula inèdita i de xicotet format de Bigas Luna 'Mouche d'Amour'.

Un dels plats forts serà la primera Fira de New Media Art España (Finmae), dirigida per Bernardo Rivavelarde com un dels millors artistes 'new media art'. Aquest certamen pretén celebrar-se anualment a València com a "punt d'inflexió per a l'art digital i l'única fira d'aquest tipus a Espanya".

En 'El ojo que mira' també hi haurà tres exposicions, una d'elles dirigida per Betty Bigas -filla del director-, i se citaran artistes internacionals i galeries europees o de ciutats com Nova York o San Francisco.

Altres propostes seran el debat 'Art&Cinema. Noves mirades del cinema espanyol', la trobada 'Periodisme i art-cinema', el fòrum 'L'art ha mort. Visca l'art del XXI' i la mostra 'Bigas: mite, matèria i símbol'. Destacaran per la seua originalitat el sopar-espectacle inspirat en el 'cabaret' del Berlín dels anys 20 o la performance nocturna d'artistes joves per a fusionar espai, imatge i acció.

LA CATIFA ROJA, EN L'HEMISFÈRIC

A l'espera de tancar els espais, el director ha avançat que ja tenen programades algunes activitats en el Centre del Carme Cultura Contemporània, el MuVIM, les Drassanes, l'Edifici del Rellotge o el Palau de Congressos. La catifa roja serà en l'Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències i comptarà amb actors i directors "de primeríssim nivell".

De moment, la comissió de seguiment es reunirà una vegada al mes a València per a planificar la programació. "Està il·lusionant moltíssim", ha assegurat el director, destacant que el finançament és completament privat, d'"empreses molt potents", amb el suport d'institucions com l'SGAE. 'El ojo que mira' està organitzat per la consultora especialitzada en art Gala Cultural Consulting.