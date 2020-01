Pleno.- PP ve "dócil" a Cs por su unión de hecho con PSOE y Ruiz responde que es peor ser meritorio de ultraderecha

Ha sido en el momento en el que el diputado 'popular' defendía su propuesta de bajada de impuestos en Castilla-La Mancha cuando ha explicado que él entendía que el PSOE se podía "enrocar" con esta cuestión, pero no tenía claro "que Cs iba a ser tan dócil a las llamadas del PSOE" ni que fuera a apoyar esta medida. "No sé si es porque no la presentan ellos o porque ya saben cuál es su misión en las Cortes", ha sostenido.

Estas afirmaciones llegan en la semana en la que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, se reunieron y acordaron iniciar los trámites para reformar el Estatuto de Autonomía de la región.

Rodríguez ha preguntado a Ruiz cómo iba su "integración en el PSOE", convencido de que "a la vista de lo que ha dicho solo le queda coger los papeles" y cambiarse a los "bancos azules". "Está haciendo méritos", ha opinado sobre el diputado de la formación naranja, a quien ha pedido que "no se enfade" con sus palabras.

"Si hasta ya le aplauden" en la bancada del PSOE, ha espetado. "La unión de hecho" entre PSOE y Cs "existe" aunque "no sé si será de derecho pronto", ha bromeado el diputado 'popular'.

Las palabras del diputado del PP se han producido a colación de la primera intervención de Alejandro Ruiz en el debate, donde ha apostado en materia fiscal a instar a que el Gobierno de Castilla-La Mancha "haga lo que ha dicho Page que va a hacer" que es "reclamar el IVA que es de todos los castellanomanchegos" al Gobierno central.

En cuando a las manifestaciones del diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez llamándole "dócil", Ruiz ha rechazado tal afirmación, asegurando que quien está siendo meritorio pero "de la ultraderecha" son ellos, y eso "es peor", ha declarado.

El PP Y LA RECETA PERFECTA DE LAS PEORES CRISIS

Sobre la rebaja impositiva que propone el PP la ha calificado de "vacua, vacía", mostrándose a favor de ella siempre que se pueda hacer y se haga de forma seria, pero preguntado a los 'populares' "de dónde pretenden sacar el dinero" y "qué partidas van a aminorar".

De su lado, Rodríguez ha acusado a los socialistas de querer seguir exprimiendo a los castellanomanchegos "con impuestos y tasas". "Más paro y más impuestos, son la receta perfecta de las peores crisis", ha advertido, para preguntar si "es tan grave" que en la región, el PP esté pidiendo bajar los impuestos.

El presidente del Grupo Parlamentarios Socialista Fernando Mora ha admitido que "a todos nos gustaría que nos bajasen los impuestos" y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, sería "el primero en alegrarse", pero ha pedido al PP que no haga la "demagogia de no decir a los ciudadanos de dónde les va a cortar los servicios públicos".

"A la gente no se le engaña ya con eslóganes", ha declarado Mora, que ha preguntado "quién va a creer" al PP, habiendo sido "especialistas en recorte y confección" durante su etapa de Gobierno en la región. "No vamos a bajar los impuestos pero tampoco los vamos a subir", ha concluido el socialista, que ha argumentado que lo que este Gobierno quiere es dar los servicios que la sociedad necesita y que el PP negó "durante cuatro años".

LA PROPUESTA DEL PP "NO ES NOVEDOSA"

Ha cerrado el debate el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha asegurado que la rebaja de impuestos que propone el PP "no es muy novedosa" y ha recordado que la última vez que bajaron los impuestos lo hicieron hasta en los que "no son competencia de la Comunidad Autónoma".

En cuanto a las referencias constantes que el PP hace a la situación de la Comunidad de Madrid en este ámbito, el titular de Hacienda ha aludido a informes que especifican que la comunidad vecina es "la que menos destina por habitante a servicios sociales y con más dependientes sin valorar", detallando que "esas son las consecuencias de las bajadas tributarias indiscriminadas".

Además, ha calculado que la reducción de impuestos que el PP propone no afectaría ni a los parados ni a los jubilados y mileuristas, porque no hacen la declaración, y de los que la hacen al 48% que declaran una base liquidable pro debajo de los 12.000 euros, "les supondría la nada despreciable cifra de 9 euros al año", ha comentado.

De ahí que haya pedido a los 'populares' que "no nos vendan humo" ni saquen "conejos de las chisteras" y digan a los ciudadanos "qué partidas han de ser recortadas", pues, como ha recordado, Castilla-La Mancha está "aún recuperando los destrozos de Cospedal" y se va a empezar a discutir un nuevo modelo de financiación autonómica donde se van a pedir más recursos, así que, por el momento, este Gobierno "va a congelar la presión fiscal".

RESOLUCIONES

El debate ha concluido con la presentación de las resoluciones por parte de los distintos grupos parlamentarios. El PP ha pedido al Gobierno regional modificar su postura en relación a la presión fiscal a ejercer en la región a las clases medias y a los pequeños y medianos empresarios.

De su lado, el PSOE vuelve a instar a todos los grupos parlamentarios a mantener unidad de criterios a la hora de conseguir un sistema de financiación justo, equilibrado y solidario para la región.

Ciudadanos, por su parte, insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a tomar todas las iniciativas legales posibles para exigir la devolución del IVA, correspondiente al mes de diciembre de 2017, contando para ello con el apoyo incondicional de este grupo.

Tras la votación, la resolución de la formación naranja ha sido la única de las tres aprobada por unanimidad de todos los grupos, ya que el PP ha visto cómo los socialistas se posicionaban en contra de la suya y el PSOE solo ha logrado el apoyo afirmativo de sus diputados a la presentada por su grupo. Cs se ha abstenido en ambas.