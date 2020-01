Arriaga coincide con Martín en la ampliación del tranvía en La Laguna: "No vamos a ir en contra del Ayuntamiento"

"Nos comprometimos a llevar a cabo una consulta ambiciosa de participación ciudadana, vamos a ver los resultados y se tomará una decisión, y si el Ayuntamiento expresa su rechazo y no quiere, no vamos a ir en contra del Ayuntamiento", ha comentado este jueves en rueda de prensa tras plantear días atrás que el resultado de la consulta no sería vinculante.

Arriaga ha comentado que el Cabildo, como institución supramunicipal, pone a disposición de los ayuntamientos diferentes proyectos "y si están de acuerdo", se ejecutan, poniendo como ejemplo que al de Santa Cruz de Tenerife se le han trasladado diversas opciones sobre nuevas líneas del tranvía "y tendrán que valorarlo".

"Nosotros no imponemos ni vamos a ir en contra de un ayuntamiento", ha agregado.