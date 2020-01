Bravo traslladarà al Govern central la "necessitat" que els col·legis compten amb una assignatura d'Igualtat

20M EP

La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha avançat que té intenció de traslladar al Govern central la "necessitat" que els col·legis compten amb una assignatura d'Igualtat per a "educar en respecte, en no discriminació i en no exclusió de l'altre", ha dit.