Desarticulen una organització que explotava sexualment dones des de Castalla

L'institut armat ha detallat aquest dijous que, a la fi d'agost del passat any 2019, agents de l'Equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Villena van saber de l'existència d'un pis, situat a Castalla en el qual, possiblement, s'estaria duent a terme la prostitució de diverses dones.

Els investigadors van poder conéixer que aquest pis era regentat per un ciutadà italià, a qui li constaven antecedents similars pels quals ja va ser detingut el 2006.

Els agents han pogut demostrar el seu enriquiment econòmic, mitjançant l'explotació sexual de dones. El modus operandi es basava que les víctimes eren captades a través d'una àmplia xarxa d'anuncis publicats en webs especialitzades en servicis de prostitució i provenien, en la seua majoria, de tercers països com el Paraguai, Veneçuela, República Dominicana, Colòmbia, Mèxic, Romania, Bulgària i Rússia, encara que també es té constància de víctimes espanyoles.

Per a aconseguir el consentiment de les dones, el capitost de l'organització indagava sobre els possibles factors més vulnerables de totes elles, tant de caràcter econòmic com de falta d'arrelament i altres qüestions d'índole personal.

Com a exemple, només el 2019 s'ha comptabilitzat un total de 25 dones, víctimes de l'explotació sexual per part de l'organització, tant a Castalla com en els domicilis particulars dels clients, als quals es desplaçaven.

Açò era així per a assegurar-se el màxim rendiment econòmic dels servicis sexuals que li reportaven les dones, sent el radi del "servici sexual a domicili" prou ampli, abastant Alacant, Saix, Banyeres de Mariola, Villena, Alcoi, Muro, Xixona, Camp de Mirra, Ibi fins i tot Caudete (Albacete).

Per a açò, l'organització comptava amb fins a tres individus, que exercien les funcions de xofer de les dones les 24 hores al dia.Continuant amb la investigació, es va poder esbrinar l'existència de 2 dones, de nacionalitats romanesa i cubana, que exercien el paper de "madama".

A través d'elles dos, el principal capitost efectuava els controls necessaris sobre la resta de dones del pis, quant a distribució, organització, durada i comptabilitat dels servicis realitzats, així com també donava els ordes i instruccions relatives als servicis sol·licitats a domicili.

20.000 EUROS EN 10 MESOS

Els investigadors de la Guàrdia Civil han pogut conéixer, gràcies a la minuciosa anàlisi i estudi econòmic d'aquesta persona que, en un dels seus comptes bancaris, havia ingressat, en un període de només 10 mesos, la xifra de 20.000 euros, provinents de la prostitució.

A açò cal sumar que el cap de l'organització, per a obtindre més rendiment si cap del seu negoci sexual i, amb açò, majors beneficis econòmics va instaurar, entre els clients sexuals, un negoci paral·lel, de tràfic de drogues (cocaïna).

Per a açò, es va valdre de la col·laboració d'un septuagenari d'Ibi que s'encarregava de realitzar la distribució als consumidors habituals els qui, via telefònica, li sol·licitaven la droga, les 24 hores del dia i des de totes les localitats de la comarca de la Foia de Castalla.

Ja en l'última fase de la investigació, el capitost va decidir obrir un bar, a Ibi, en el qual poder seguir traficant amb cocaïna i, a més, a través d'aquest negoci "legal" poder blanquejar els diners obtinguts gràcies a les seues diverses activitats delictives.

Amb tota aquesta informació, els agents van decidir realitzar l'entrada i registre dels tres llocs relacionats amb l'organització: el pis de Castalla, el bar d'Ibi i un altre pis més, a Ibi.

En ells, s'ha intervingut un total de 40 grams de cocaïna en roca, 10 grams de cocaïna en dosi, disposades per a la seua venda, divers material per al tall (adulteració) i manipulació de cocaïna, 86 viagra masculines i 12 femenines, 11 telèfons mòbils i 2890 euros en efectiu (més els seus 7 comptes bancaris bloquejats, arran de la investigació).

A més, els agents han intervingut abundant documentació, que continua sent analitzada.

Fins al moment, s'ha detingut un total de sis persones: cinc homes-dos italians i tres espanyols-, d'entre 72 i 46 anys i una dona, romanesa de 31 anys. La investigació segueix oberta, per la qual cosa no es descarten noves detencions.

Als detinguts se'ls imputen els delictes d'explotació sexual, contra la salut pública (tràfic de drogues), blanqueig de capitals, contra el dret dels treballadors i el d'organització criminal.

Tots ells ja han sigut posats a la disposició de l'Autoritat Judicial, ingressant a la presó preventiva dos d'ells, els considerats com els principals capitosts (un italià i un espanyol). Els quatre restants estan en llibertat provisional amb càrrecs, a l'espera de juí.

En l'operació han col·laborat, a més, l'Àrea d'Investigació de la Guàrdia Civil d'Ibi, l'Equip contra el Crim Organitzat (ECO) i la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC), tots dos de la Comandància d'Alacant i el Servici Cinològic (de les Comandàncies d'Alacant i Madrid).