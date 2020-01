Uno de cada tres españoles no muestra interés por el cambio climático... y casi la mitad cree que no es una emergencia

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha ofrecido en su último barómetro de diciembre un sondeo específico sobre la valoración de los españoles sobre el cambio climático, después de la celebración en Madrid de la Cumbre Mundial del Clima COP25.

Son quince preguntas específicas sobre un asunto que ya abordó hace justo un año. El barómetro de enero de 2019 ya mostraba que los españoles no niegan el cambio climático (83,4%). Un año después, siguen considerando que la preocupación es una realidad: un 83,9% piensa que se están produciendo cambios imprevistos en el clima debido a las acciones humanas sobre el medio ambiente y la naturaleza, frente a apenas el 8,2% que piensa que estamos en una etapa climática natural más, como se han producido otras a lo largo de la historia.

Pero este último barómetro revela dos datos llamativos. Por un lado, indica que uno de cada tres españoles (32,10%) no muestra interés en las noticias sobre el cambio climático (poco interés un 23,1 y ningún interés 9,0%).

Y por otro lado, un 43,40% no considera que estemos en una situación de emergencia climática: otro 38,2% cree que la situación es grave pero no de emergencia climática y finalmente un 5,2% dice que no es grave y que se exagera al hablar sobre el peligro que supone.

La mayoría no cree en la utilidad de la COP25

El barómetro publicado este lunes se ha realizado en base a 2.929 entrevistas realziadas entre los días 2 y 13 de enero, un mes después de la celebración del COP25 en Madrid.

Greta Thunberg, durante el plenario de la Cumbre Climática en Madrid. J.J. Guillén / EFE

Del acontecimiento mundial celebrado en la capital de España tuvo conocimiento, según la encuesta, el 84,6% de los españoles preguntados y el 59% considera que su celebración en España ha sido positiva o muy positiva; sin embargo el 67,4% cree que ha sido poco útil o nada útil en cuanto a resultados prácticos.

Una amplia mayoría reconoce que no haber participado activamente en este evento mundial, aunque han estado informados diariamente por algún medio de los temas tratados.

Confían más en las acciones individuales que en las colectivas

La mayoría cree que las acciones para reducir o detener el cambio climático son las individuales (70,6%, donde un 28,6% mucho y un 43% bastante), con cambios y adaptaciones de las formas de vida y consumo. Mientras, que en un 50,4% (un 25,6% mucho y un 24,8% bastante) creen que son las empresas que contaminan deberían de tomar medidas para evitarlo.

También se demuestra los españoles confían más en que se podrá reducir o detener gracias a la investigación científica y tecnológica (37,3%), que en las los gobiernos y los acuerdos internacionales (19,4% y 22,0% respectivamente).

Optimistas y dispuestos a cambiar

Además, los españoles se muestran optimistas, puesto que un 85,1% cree que se puede reducir o detener el impacto del cambio climático, frente al 6,3% que piensa que no se puede hacer nada por revertir la situación actual.

ficha técnica Tamaño de la muestra: 2.929 entrevistas



Puntos de muestreo:295 municipios y 49 provincias



Fecha de realización: 2 al 13 de enero



Error muestral: +/- 1,8%

Sobre las acciones de consumo, estilo de vida y rutinas diarias personales que se pueden adoptar en favor del medio ambiente y para reducir la contaminación, el 82,7% afirma que recicla y separa la basura de forma habitual (plástico, papel, cristal y electrodomésticos), frente al 13,1% que asegura que no lo hace habitualmente pero estaría dispuesto a hacerlo.

Asimismo, en relación al consumo, el 4,9% asegura obtener energía eléctrica por la instalación de paneles solares, frente al 73,3% que no lo hace pero estaría dispuesto a instalarlos.

Sobre reducir al mínimo el uso de vehículos contaminantes, el 30,5% dice hacerlo habitualmente, frente a 50,4% que asegura no hacerlo habitualmente pero estaría dispuesto a hacerlo.