Bravo creu que l'Advocacia no tardarà més d'un mes a tindre un informe amb possibilitats per a abolir la prostitució

FLICKR CORTS VALENCIANES/ INMA C

Bravo s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions als mitjans de comunicació després de presentar el Pla d'eficiència energètica en seus judicials de la Comunitat Valenciana, en ser preguntada per si coneix el termini per a disposar d'eixe informe que va anunciar recentment el president de la Generalitat, Ximo Puig.

La consellera ha afirmat que no podia donar un termini concret però s'ha mostrat "segura" que si és un encàrrec del president i un tema "tan important" per a engegar mesures que "enfoquen ben el problema" de cara a la seua eradicació, "serà en un breu espai de temps". "No crec que tarden més d'un mes", ha asseverat.