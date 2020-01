La startup Airhopping factura tres milions d'euros el 2019 amb més de 75.000 vols venuts

Des de la seua creació el 2016, els seus fundadors, Carlos Montesinos i Gonzalo Ortega han facturat prop de cinc milions d'euros amb una inversió inicial de 3.000 euros, gràcies sobretot a la seua tasca en xarxes socials, que a dia de hui té una comunitat de 300.000 seguidors, segons ha informat la firma en un comunicat.

Aquests dos valencians van descobrir que la ruta més econòmica entre dos punts podia incloure el pas per una o dues destinacions addicionals a través de rutes ocultes sense encarir el cost inicial. La idea la van decidir transformar en una app que els ha posicionat com "un dels principals buscadors de vols del sector turístic digital".

Entre les novetats incorporades a l'app destaca la possibilitat de buscar un vol d'anada i tornada al millor preu amb la possibilitat d'incorporar noves destinacions, la qual cosa en ocasions fins i tot baixa l'import inicial del bitllet d'anada i tornada, així com l'opció de reservar allotjament.

A més, han ampliat el nombre d'aeroports d'eixida des d'Espanya i han obert nous mercats, amb la possibilitat de conéixer nombroses ciutats del continent asiàtic i llatinoamericà, que se sumen a l'americà i europeu amb el qual van iniciar la seua marxa.

La possibilitat s'estén a ciutats com Bangkok, Phuket, Tòquio, Shangái, Pequín, Sao Paulo, Santiago de Xile, Bogotà o Iguazú entre d'altres, amb combinacions com Bangkok, Hong Kong i Bali per 550 euros persona o recórrer algunes ciutats de Sud-amèrica com Buenos Aires, Rio de Janeiro i Medellín per 650 en un mateix viatge.