Encuentran referencias a que Valladolid fue el primer lugar en España en el que se jugó a fútbol, rugby y "balonmano"

Así lo ha señalado Ortega en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en el Ayuntamiento de Valladolid junto al alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y el concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Alberto Bustos.

El cronista ha detallado los datos que ha encontrado sobre los orígenes de deportes como el fútbol, rugby, balonmano, críquet y baloncesto y, de hecho, sobre los cuatro primeros ha encontrado referencias en un artículo firmado por un alumno del Colegio de San Albano -conocido popularmente como Colegio de Los Ingleses- en el año 1873.

Con ello Ortega sostiene que los alumnos de ese centro, procedentes de las islas británicas donde el fútbol se había comenzado a practicar unas décadas antes, jugaban partidos de fútbol, rugby y críquet en el exterior en dicho año.

El cronista ha explicado que un alumno, con el seudónimo 'Athleticus', escribía un artículo en una revista confeccionada a mano y denominada 'The Albano' que ha encontrado en el Colegio de los Ingleses, que se instauró en la ciudad a finales del siglo XVI. "El autor se quejaba de que el rector no había cumplido la promesa de habilitar un espacio suficientemente amplio para practicar estos deportes, por lo que se entiende que ya los jugaban antes de esa fecha", ha apuntado Ortega.

Por ello, el cronista ha apuntado que, ya que las referencias históricas sitúan los primeros vestigios del fútbol en España en las Minas de Ríotinto (Huelva) y en Vigo en ese año 1873, apunta que es muy posible que en la capital vallisoletana se disputara el deporte todavía antes. "Los alumnos de los colegios de los Ingleses y los Escoceses dieron patadas a un balón antes que los mineros de Ríotinto o que los trabajadores del telégrafo de Vigo", ha recalcado.

En escritos de esa misma década se recogen también referencias a que los alumnos del colegio de los Ingleses y del de los Escoceses disputaban partidos de fútbol y "probablemente de rugby" en los terrenos del segundo de los centros, que se ubicaban en el actual término municipal de Boecillo, a pocos kilómetros de la capital.

Un poco más adelante, el artículo señala que "mientras que es prácticamente imposible jugar al críquet, rugby o fútbol durante el invierno, sí que se puede jugar al 'handball'", algo que sería especialmente llamativo ya que, como ha recordado Ortega, los inicios de este deporte se sitúan en Dinamarca en el año 1922 en la modalidad de once contra once.

En todo caso, Ortega apunta que el 'handball' que disputaban los ingleses en Valladolid podría parecerse "más a un fútbol con la mano que al actual balonmano", aunque también ha añadido que existía un frontón en las Eras del Colegio de los Ingleses en el que se practicaba este deporte y que, por sus dimensiones, es fácil que los partidos no fueran de once contra once sino con una distribución similar a la actual, siete contra siete.

Sin embargo, las primeras noticias en prensa sobre el balonmano en Valladolid se remontan a después de la Guerra Civil, el 2 de febrero de 1940.

EXHIBICIÓN DE RUGBY Y BALONCESTO EN 1925

En el caso del rugby, un deporte con orígenes casi "coincidentes" con el fútbol, en el año 1848 en la ciudad británica del mismo nombre, Ortega no encuentra más referencias hasta 1925, cuando el Colegio Nuestra Señora de Lourdes organizó una exhibición de varios deportes como el del oval o el baloncesto.

Ortega relata que el partido de rugby que se disputó en aquella ocasión fue calificado en la prensa de "pequeño desastre" debido a que el público desconocía las reglas.

"El baloncesto gustó mucho más y se desarrollo más rápido tanto en el colegio como en la ciudad", de modo que unos años después, en 1932, hay crónicas de otra exhibición del deporte de la canasta celebrada en la Plaza de Toros en la que participaron dos equipos madrileños.

Para volver a encontrar el momento de la puesta en marcha del rugby de manera más organizada en la ciudad hay que remontarse al año 1943, cuando la selección universitaria de Valladolid, integrada principalmente por alumnos de Medicina y Derecho entre los que estaban "históricos" como Pepe Hurtado y Pepe Rojo, compitió en los Juegos Universitarios Nacionales.

El alcalde de la ciudad ha destacado la importancia de estos hallazgos fruto de la investigación de Ortega, a los que el Ayuntamiento ha querido "dar la solemnidad que merecen", ya que cree que a los vallisoletanos les gustará saber "y presumir" que en esta ciudad "amiga del deporte" se practicaron en España por primera vez deportes como el fútbol u otros "muy vinculados a la ciudad" como el rugby y balonmano.