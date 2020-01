La tía de Carolina, la niña muerta en Logroño, describe a su hermana como "sensata": "No entendemos los motivos"

La hermana de la madre de la niña de cinco años hallada muerta en la habitación del hotel 'Los Bracos' de Logroñoha declarado que "la familia está bastante destruida". "No entendemos qué está pasando ni los motivos. Esto ha sido de la noche a la mañana. No tenemos palabras", ha dicho Daniela, tía de la pequeña e hija de la mujer encontrada ahogada en el río Ebro.

En declaraciones al programa Espejo Público de Antena 3, Daniela ha asegurado sobre las cartas de despedida encontradas por un hermano suyo que "la familia no sabía absolutamente nada. Lo encontramos todo y lo entregamos. La familia no era consciente". Si bien no ha querido hacer más declaraciones al respecto para seguir las recomendaciones de su abogado.

Preguntada por si su hermana, que este jueves va a ser trasladada por la Policía Nacional desde el Hospital San Pedro a la Jefatura Superior de Policía para que preste declaración, toma algún tipo de medicación, Daniela ha manifestado: "Que yo sepa ella no tomaba nada". Según ella, su hermana es una persona "seria, tranquila, sensata, muy correcta siempre".

Daniela ha añadido a Espejo Público que por el momento no se le ha permitido ver a su hermana, que se encuentra detenida, ni reconocer el cadáver de su madre, hallada ahogada en el río Ebro, y a la que ha descrito como una mujer "alegre, cariñosa y que se desvivía por sus hijos".

Traslado del hospital a la Jefatura

Agentes de la Policía Nacional se han desplazado este jueves al Hospital San Pedro de Logroño para trasladar, si los médicos lo aconsejan, a la madre a la Jefatura Superior de Policía para que preste declaración.

No obstante, esta tarde pasará a disposición judicial, al cumplirse las 72 horas desde su detención, que se produjo en el propio Hospital logroñés, donde fue tratada de las autolesiones que se produjo en el hotel.