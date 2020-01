El presidente de Senegal se interesa por el potencial del Puerto de Las Palmas durante la MSGBC Basin Summit de Dakar

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) en una nota de prensa, la misión comercial de la Fundación Puertos de Las Palmas en Dakar ha completado una intensa agenda de contactos con los altos ejecutivos de las multinacionales gasísticas y petroleras durante la cita.

Al respecto, el presidente de la institución portuaria, Luis Ibarra, ha destacado "el valor estratégico" del bunkering, la reparación naval y las industrias asociadas en La Luz, por lo que felicita a las empresas que se han sumado a esta misión en Dakar.

"Nuestras empresas portuarias -comentó- afrontan el futuro inmediato con profesionalidad, visión de negocio y compromiso con el empleo y la economía locales, lo que reafirma que el mayor valor intangible de nuestro puerto es la implicación de las empresas, que lo hacen líder en su área de influencia".

DOS AGENDAS PARALELAS

Por su parte, la participación de Las Palmas en la MSGBC Basin Summit ha contado con dos agendas paralelas, una comercial y otra institucional, que se han visto reforzadas por el encuentro mantenido entre parte de la delegación y el presidente de Senegal.

En este sentido, la APLP ha resaltado que la intervención del diputado en el Congreso por Las Palmas, Luc André, ha sido clave para la consecución de este contacto al máximo nivel.

A nivel institucional, la misión comercial de Las Palmas ha estado integrada, además de por el propio diputado André, por Sergio Galván, director-gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, Íñigo Gracias, técnico de Interreg de la Fundación Puertos de Las Palmas, José Antonio Delgado, Proexca en Senegal, Jerónimo Falcón, Gestor de Inversión de Proexca, Mar Naranjo, Fucaex en Mauritania, y Magec Montesdeoca, director Corporativo de Puertos del Estado.

A nivel empresarial, la delegación ha estado formada por Borja Garaygordóbil y Johan Hulsund, de Zamakona Yards, Satya Veeramalla y Pedro Ibarra, de Hidramar Group, Joaquín Bosqued, de Astican, José Socas, de Sepcan, y Pedro Ekdal, de Kuehne and Nagel.

EL PUERTO DIO A CONOCER SUS CUALIDADES PARA EL SECTOR

La comunidad portuaria de Las Palmas ha dado a conocer entre las multinacionales del gas y el petróleo presentes en el MSGBC Basin Summit de Dakar sus cualidades para el sector 'oil and gas', en especial su 'know how' del sector, sus infraestructuras y su posición geográfica.

De esta manera, la actual explotación de la cuenca marina de Mauritania y Senegal, que próximamente se extenderá hacia Gambia, Guinea Bissau y Guinea Conakry, es una gran oportunidad de negocio que realza a Las Palmas, y al sistema portuario español, en el West África a través de sus servicios de bunkering, reparación naval y logística.

Otro aspecto destacado de esta misión comercial, que se encuadra en el proyecto europeo Interreg 4p0rt, fue la promoción del segundo congreso Maritime Week Las Palmas (MWLP 2020), que tendrá lugar en la capital grancanaria entre junio y julio, y que estará centrado en el bunkering.

El MWLP, así como esta misión comercial al MSGBC Basin Summit de Dakar, es parte de la estrategia 'oil and gas' de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en colaboración directa con la comunidad portuaria.

Finalmente, la agenda de la delegación también han incluido encuentros con la Oficina Económica y Comercial de España en Dakar, la Cámara de Comercio Española en Senegal y la Autoridad Portuaria de Dakar.