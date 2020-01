Arranca la demolición por orden judicial de la capilla de 'La vidente de El Escorial'

Las obras de demolición de la capilla construida por la vidente Luz Amparo Cuevas en El Escorial (Madrid) han comenzado este jueves a primera hora de la mañana por orden del Ayuntamiento de la localidad.

El Ayuntamiento ha ejecutado así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de octubre de 2017, que ratificó la ilegalidad de la infraestructura levantada por la conocida como 'la vidente de El Escorial'.

Además de la capilla, en la finca Prado Nuevo de El Escorial se encuentra la tumba de la vidente, y hasta el momento no se ha confirmado qué se hará con ella.

El presidente de la Asociación de Víctimas de las Supuestas Apariciones de El Escorial, Juan Carlos Bueno, ha informado que a él le han transmitido que “van a retirar el sarcófago durante la demolición de la capilla para que no sufra ningún daño”, aunque, sin embargo, no sabe “qué van a hacer con él”. En esta línea, el presidente de esta asociación cree que “es una ilegalidad que continúe ahí la tumba porque es un terreno rústico, no un cementerio”.

Bueno ha explicado que se ha organizado "un dispositivo impresionante". "Parece una operación de Estado, hay cinco coches patrulla, han entrado excavadoras y camiones para retirar los escombros”, ha detallado, y ha añadido que “la Guardia Civil no deja entrar a nadie, ni siquiera han dejado entrar a la hija de la vidente”.

El presidente de esta asociación lleva 15 años sin ver a su hermano porque está internado en una de las residencias que creó Amparo Cuevas, y lleva años pidiendo que se derribe esta infraestructura y que se retiren los fondos estatales con los que se sustentan estas residencias