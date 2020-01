El menor que reconoció ante su tutora que su madre le pegó dice ahora que "no recuerda nada de lo ocurrido"

20M EP

El menor de once años que en noviembre de 2018 reconoció ante su tutora que su madre le había pegado con una percha ha declarado este jueves ante el tribunal que "no recuerda nada de lo ocurrido ese día", ni siquiera el motivo por el que habían discutido él y su progenitora, para la que el fiscal pide nueve meses de cárcel y tres en el caso de la acusación particular ejercida por el Principado.