Pleno.-PP-Cs se atribuye la reducción de los 62 millones de deuda del tranvía

Durante el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, que se celebra este jueves, María Navarro, ha explicado que la imputación de la deuda del tranvía se reducirá en 62 y pasará a de 185 millones a 123,3 millones. Esto se debe a que el Ministerio de Hacienda ha aceptado los conceptos del pago de los intereses durante la construcción, cifrados en 26 millones de euros que exigían los pliegos como garantía y los terrenos cedidos para las cocheras dejen de considerarse inversiones.

Por ello, la inversión inicial ha pasado de 345 a 277 millones de euros, y hace el valor final de los préstamos se sitúe en 123,3 millones. Esta reducción será operativa cuando se haga pública por el Banco de España, en su boletín del primer trimestre, que verá la luz en abril, y supone un "importantísimo alivio a la situación económica municipal".

En diciembre de 2018, la deuda del ayuntamiento ascendía a más del 110 por ciento e impedía acudir a créditos. Sin embargo, con esta rebaja de la deuda, la ratio se queda por debajo del 95 por ciento a finales de año y mejora la perspectiva para futuros ejercicios para acudir a crédito, ha expuesto Navarro.

A pesar de esta reducción, la deuda sigue siendo la mayor de las grandes ciudades españolas, que oscilan entre el 80 por ciento de Murcia y el 28 por ciento de Sevilla.

No obstante, Navarro ha asegurado que a partir de ahora se tendrá más margen para poder invertir en la ciudad, y ha subrayado que es la mayor reducción de duda en la historia del Ayuntamiento de Zaragoza.

Además, ha reiterado que el litigio contencioso administrativo contra el Gobierno de España por la deuda del tranvía ha sido "clave" para que la negociación fuera posible y concluyera con este resultado, ha enfatizado María Navarro.

PRUDENCIA

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha dicho que aunque se baje la ratio de endeudamiento no "sería deseable endeudarse" porque las previsiones de crecimiento no superarán el 2 por ciento en 2020 y por debajo de esta cifra es muy difícil crear empleo. "No sería afortunado ni prudente tener un presupuesto expansivo y endeudarse más".

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha dicho que 2019 se termina con el 109 por ciento porque hubo previsión del anterior Gobierno municipal.

"Con el litigio nunca se dejó de negociar y ahora nadie sabe por qué un alto funcionario ha cambiado de criterio y no es mérito de este Gobierno municipal", por lo que le ha instado a María Navarro a que se quite "la medalla de hojalata que se ha colgado".

Tras precisar que se trata de un "éxito colectivo", ha pedido que ese ahorro de la deuda se destine a inversiones en los barrios o en la política social "recortada".

CHIRINGUITOS

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC), Alberto Cubero, ha coincidido con Podemos en que el Gobierno de España "ha cambiado de criterio en contra del de PP y Cs que siempre dijeron que debía computar a deuda".

A su parecer, el Gobierno de España es el que "les saca las castañas del fuego" porque ha reducido el valor catastral en el IBI y ahora la deuda del tranvía. "Si tan alta era la deuda por qué se han gastado miles de euros en las luces de Navidad y en montar sus chiringuitos", ha cuestionado.

La portavoz del grupo municipal de Cs, Sara Fernández, ha precisado que no ha sido un cambio de criterio del Gobierno de España, sino fruto de una negociación ya se rebaja en conceptos que ZeC "nunca reclamó" sino que acudieron a tribunales para reclamar el IVA. "Este Gobierno negocia con diálogo y ustedes con recursos judiciales inviables", ha comparado.

BAJAR EL TONO

El concejal del grupo municipal del PSOE, Horacio Royo, ha tildado de "oportunista" y "mezquina" la intervención de Navarro para reconocer que la rebaja de la deuda es una "magnífica noticia" para la situación económica del Ayuntamiento.

"Le ha podido la ansiedad de colgarse una medalla que no le toca", ha señalado y ha apuntado a que la consejera se basa en dos informes de una consultora realizado en el anterior mandato. "No ha tenido la grandeza de reconocer que es un asunto de ciudad", ha criticado y ha pedido que "baje el tono de su discurso".

María Navarro ha replicado que "no hay mayor recorte" que dejar de ejecutar los 72 millones de inversión en los barrios y la acción social en presupuestos del mandato anterior .

Por último, ha instado a todos los grupos "a mirar en clave de ciudad", "dejar la confrontación y el sectarismo" y no "mirar con el luto de la oposición".