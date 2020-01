Montero defiende que "ahora los tiempos son más calmados" pero que España necesita Presupuestos "con urgencia"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que "ahora los tiempos pueden ir más calmados" al ser preguntada por la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y su aprobación en el Congreso, para lo cual será necesario el apoyo de ERC, partido que a su vez se encuentra inmerso en la aprobación de los presupuestos catalanes y que "muy pronto" afrontará una nueva cita con las urnas.

Durante una entrevista en el programa Los Desayunos de TVE, Montero ha considerado que "el desenlace" en Cataluña "va a llegar cuando seamos capaces de encontrar soluciones y estabilidad en el marco de la convivencia". Preguntada por cómo las próximas elecciones en Cataluña, anunciadas aunque sin fecha este miércoles por Torra, pueden complicar la aprobación de los PGE, la ministra ha indicado que "los españoles necesitan unos Presupuestos que aumenten el gasto social y afronten la desigualdad, y sobre todo la de género". Sin embargo, se la limitado a indicar que "la ministra de Hacienda va a dar puntualmente la información" al ser preguntado por los plazos que maneja el Gobierno.

"Los PGE de Montoro están desfasados, es urgente tener unos nuevos y el calendario fijará los plazos que España necesita. Vamos a dialogar con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Tienen que salir pronto y con un eje social", ha explicado.

"Ahora España tiene un Gobierno para una legislatura entera. Ahora los tiempos pueden ir más calmados. Las mayorías en el parlamento son diversas pero pueden ser estables", ha zanjado.

Protestas de los agricultores

Sobre las protestas de los agricultores en Extremadura, Montero ha defendido que "es un problema con los precios" y que como "están amenazados por los grandes monopolios". "No es el SMI el problema de los trabajadores del campo (en referencia a las declaraciones del socialista Fernández Vara). Para pagar salarios mínimos necesitamos que los precios sean minimos", ha argumentado. "El ministro Planas está intentando interlocutar y buscar soluciones y marcos en los que este Gobierno puede moverse", ha abundado para concluir que "el Gobierno tiene que estar del lado de los pequeños".

"Vox hace política de odio"

Sobre la polémica intervención del concejal de Vox en Madrid, Pedro Fernández, Irene Montero ha opinado que "es política de odio, contra sentimientos que durante muchos años en España fueron reprimidos" y ha lamentado este partido de la "extrema extrema derecha" está "declarando la guerra a los sentimientos de las personas que tienen derecho a sentir y amar como quieran. España es un ejemplo de todo lo contrario, de respeto a la diversidad", ha defendido.

Preguntada si le molesta que la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo acuda a la manifestación del 8M, Montero ha señalado que "el problema no es ir a una manifestación sino saber que Álvarez de Toledo piensa que solo sí es sí es una chorrada. No me molesta sentarme al lado de una persona que piensa de forma distinta. Me aterroriza que haya mujeres que ridiculizan la base de las libertades sexuales de las mujeres. La ley del solo sí es sí es lo primero que va hacer este ministerio".

Sobre la violencia de género, Montero ha dicho que "es una cuestión de prevención más que de medidas punitivas. Hay que identificar los puntos que nos puedan permitir ayudar a las mujeres en esa situación".

Sobre llevar escolta

En la rueda de preguntas de los periodistas que participan en la tertulia de Los Desayunos, Montero ha apuntado que "Podemos nació con la voluntad de gobernar porque solo gobernando se cambia la vida de la gente y eso quiere decir seguir escuchando a los agentes sociales", si bien también ha explicado que sobre llevar escoltas o coches oficiales "vamos a hacer lo que hace cualquier ministro o ministra, lo que nos indiquen las fuerzas de seguridad".

"La gente entiende que hay que ser consciente del rol que se ocupa. Nosotros ahora tenemos a personas como ministros y a un vicepresidente" ha manifestado para justificar posibles cambios en la política de austeridad del partido morado.