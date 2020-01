Pèrgoles fotovoltaiques per als patis de 25 col·legis de la ciutat

Patis amb ombra i, alhora, autosuficiència energètica per als centres escolars. Conjugar tots dos objectius és el que persegueix una iniciativa que ha presentat l'Ajuntament de València a la Generalitat i que l'administració educativa s'ha compromés a portar avant.

L'alcalde de València, Joan Ribó, i el conseller d'Educació, Vicent Marzà, van acordar ahir la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques als patis de 25 col·legis de la ciutat amb la finalitat de protegir als seus alumnes del sol i de generar alhora energia que puga ser reutilitzada.

Així ho van anunciar el primer edil i el responsable autonòmic després de la reunió que van mantindre ahir per a parlar d'aquesta qüestió, que a més de la protecció dels estudiants té com a objectiu millorar la sostenibilitat i l'eficiència energètica de les instal·lacions escolars. La iniciativa s'emmarca en les obres que contempla el Pla Edificant de la Generalitat.

La instal·lació d'aquestes pèrgoles suposarà una inversió de 4,2 milions d'euros (450.000 euros per a la redacció del projecte i 3,75 milions per a l'execució) que assumirà la Conselleria, mentre que l'Ajuntament, responsable del manteniment dels col·legis de titularitat autonòmica i titular dels municipals, s'encarregarà de realitzar la tramitació de les obres necessàries per a muntar aquestes estructures.

Ribó va indicar que aquest és un projecte “molt important” per al Consistori i va subratllar la “doble funció” que tindrà, atés que “d'una banda dotarà de zones d'ombra els patis escolars en els quals durant molts mesos de l'any els escolars pateixen l'efecte del sol intens” i, “d'altra banda, funcionarà com un sistema de producció d'energia elèctrica que podrà ser utilitzada pel propi col·legi o com a entitat d'autoconsum, tal com preveu la legislació vigent”. Per part seua, Marzà va afirmar que aquest és un pla “perfecte i pioner” i va valorar la proposta que, “per descomptat, durem a terme” des de l'Administració autonòmica.

De fet, el conseller va avançar que el seu departament promourà aquesta idea davant altres ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

PLA EDIFICANT

La Conselleria d'Educació, a través del Pla Edificant, invertirà prop de 52 milions d'euros en escoles i instituts de la ciutat de València. Fins al moment, ha adjudicat ja 27,3 milions d'euros perquè l'Ajuntament tramite la millora o l'ampliació de 12 centres educatius, tots ells d'Infantil i Primària, i la construcció de tres nous.

OBRES DE MILLORA

Els 12 centres en els quals s'han programat obres de millora ja tenen aquests treballs en la recta final d'execució. Es tracta dels CEIP Ausiàs March, Lluís de Santàngel, Castellar-l’Oliveral, Ciutat de l'Artista Faller, Professor Bartolomé Cossio, Eliseo Vidal, Pare Catalá, Rodríguez Fornos, El Grau, Vicente Gaos, Miquel Adlert i Cervantes.

EN TRÀMIT

En fase de delegació de competències i adjudicació de fons per part de la Conselleria hi ha sis actuacions més que sumen 20,3 milions d'euros. Es tracta de les rehabilitacions de quatre col·legis (CEIP Raquel Payà, San José de Calasanz, Teodoro Llorente i Lluís Vives) i la reforma i ampliació d'altres dos: CEIP Salvador Tuset i el Carles Salvador.

TRES COL·LEGIS NOUS

A més, es preveu la construcció de l'IES Peset Aleixandre de Patraix (10,2 milions d'euros), el CEIP Núm. 106 de Malilla i el CEIP Sant Ángel de la Guarda (amb una inversió de 7,9 milions cadascun). El Consistori vol acabar almenys els dos primers aquest mandat.

També en parcs

Les pèrgoles fotovoltaiques també s'estan instal·lant en parcs de València. Després de la primera experiència d'èxit en el barri de Morvedre, una proposta dels pressupostos participatius DecidimVLC les portarà a altres cinc: el Botànic, Tres Forques, Cabanyal, Llum i Malva-rosa.