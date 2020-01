Iglesias promet agilitar ajudes per a reconstruir el litoral de la Comunitat

Les platges de Dénia i Oliva, unes de les més afectades pel temporal Gloria, van rebre ahir la visita del vicepresident segon del Govern, Pablo Iglesias, qui va assegurar que l'Executiu agilitarà les ajudes per a reparar els danys. “Aquest Govern, i en particular el president, té el compromís d'agilitar les ajudes per als afectats, com així ho va traslladar a tots els departaments en l'últim Consell de Ministres. La gent no pot esperar”, va dir.

Però, més enllà d'agilitar ajudes per a reconstruir les zones afectades, Iglesias va posar l'accent principalment en la necessitat de prendre mesures concretes per a combatre el canvi climàtic, responsable dels violents temporals patits en els últims mesos, com Gloria o la DANA de setembre. “El canvi climàtic s'ha menyspreat moltes vegades, però aquest Govern l'assumeix com una política de país i no com una cosa merament declarativa”, va afirmar.

En eixe sentit, va avançar que en els pròxims 100 dies s'aprovarà una llei contra el canvi climàtic: “La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, està treballant en això i serà una magnífica llei, una estratègia de país”. Així mateix, va assenyalar a l'especulació urbanística com a responsable subsidiària dels danys causats pel temporal i va posar com a exemple el cas d'Oliva, on “les platges que han mantingut l'estructura natural de les dunes han resistit moltíssim millor el temporal”.

“Si alguna cosa ha fallat en aquest país és el model de desenvolupament dels últims 30 anys, fonamentat en l'especulació i les pilotades urbanístiques que van portar corrupció i problemes de seguretat”, va insistir. No obstant això, no va voler pronunciar-se sobre una modificació de la Llei de Costes i la postura de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de no reparar les infraestructures que s'emporta la mar. “Sobre el que diga la vicepresidenta, que li pregunten a ella”, va resoldre.

Ximo Puig, per part seua, que va definir al Mediterrani com “la zona zero del canvi climàtic”, tampoc va deixar clar si el Consell advoca per les demolicions en la primera línia de costa: “No es pot parlar de manera genèrica, sinó que cal analitzar cada infraestructura per separat en un debat col·lectiu sobre la realitat del canvi climàtic”. Això sí, va dir que el Consell mantindrà una postura “absolutament respectuosa” amb les decisions que prenguen els que coneixen la realitat de les seues platges, en referència a les peticions d'alguns d'alcaldes de derrocar passejos marítims.

En qualsevol cas, Puig va advocar per mantindre els llocs de treball i el creixement econòmic: “El futur passa per un model de turisme sostenible i portem molt temps tractant de modificar una activitat fonamental que dóna ocupació al 15% dels valencians. Cal millorar la realitat de les nostres costes, però garantint l'ocupació i la seguretat de les persones afectades”.

El PP critica la lentitud del Govern

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que ahir va visitar la costa de Tavernes de la Valldigna, va criticar la lentitud del Govern en gestionar les ajudes: “Ha passat una setmana del temporal i ni el Govern de Sánchez ni el de Puig han sigut capaços de declarar zona catastròfica. Han donat 45 dies hàbils per a sol·licitar les ajudes, quasi ja per Setmana Santa, i s'hauria d'estar ja treballant en el litoral amb obres d'emergència”.