Yoli ('GH 15') desvela, entre lágrimas y acompañada de Jonathan, por qué no continuó con su segundo embarazo

Hace dos semanas, Yoli (Gran Hermano 15) desveló un nuevo capítulo del complicado matrimonio que mantuvo con Jonathan.

Fue la propia influencer quien, a través de su canal personal de Mtmad, confesó que estuvo embarazada del que hubiera sido su segundo hijo con el que ya es su ex y que ese embarazo se interrumpió. Hay que recordar que ambos ya tienen una hija en común, Valeria.

Ahora, dos semanas después, Yoli al fin a desvelado el motivo de un aborto que ocurrió hace algo más de dos años, en 2017, y que es uno de los episodios más traumáticos de su vida.

En el mismo canal, la exgranhermana ha tratado de cerrar el peor capítulo de su vida, y para ello ha querido hablar abiertamente junto a Jonathan.

"Si no hubiera sido por eso y por prescripción médica, no hubiésemos abortado"

"A mí me detectaron meningitis y me hicieron la prueba del embarazo, pero no me dijeron que estuviera embarazada", comenzó a relatar la joven.

"Después de hacerme las ecos me dijeron que el bebe podía salir mal, con malformaciones y bueno… por eso decidimos no tirar para adelante. Fue algo hablado por parte de ambos. Si no hubiera sido por eso y por prescripción médica, no hubiésemos abortado", continuó rota de dolor.

Además, Yoli reprochó a Jonathan no haber estado a la altura. "Recordar estar en la clínica sola, sin el apoyo de nadie, sin contárselo a nadie. Para mí es como si no te importara nada", dijo ella, a lo que Jonathan respondió: "Lo siento de corazón, no te apoyé, pero yo curraba. Te pido perdón por haberte fallado, por si te sentiste sola".