Una operadora de cámara, acosada e insultada por unos aficionados durante un partido: "Con lo guapa que eres..."

Nuevo episodio machista en el fútbol y esta vez también se ve representado en la televisión.

Esta vez ha sucedido en un partido en Murcia, concretamente en el descanso del encuentro de Tercera división que enfrentaba al Muleño y al Lorca, disputado el pasado domingo 26 de enero en la localidad murciana de Mula.

La víctima fue una operadora de cámara de la plataforma Footters, que fue increpada e insultada por grupo de aficionados hasta el punto de hacerla llorar.

"Estos son solo algunos de los comentarios que nuestra compañera operadora tuvo que sufrir por parte de los aficionados del Muleño. Mucho ánimo para ella y ojalá nunca más tengamos que denunciar ninguna situación similar", denunció un tuit del perfil oficial del canal, que adjunta un vídeo.

En las imágenes se puede ver cómo un aficionado pone un móvil delante del objetivo con imágenes de Bebés llorones, una serie de dibujos animados, bloqueando la mitad del plano.

"Esto no es juego. Quite ahora mismo el teléfono de delante de mi cámara, por favor", le contesta la profesional de la información. "Quite ahora mismo el teléfono de delante de mi cámara, por favor", sostiene ella.

"De eso nada. ¿Es que he matado yo a alguien?", le dice el aficionado. "Esto es una cuestión de respeto. ¿Tú sabes lo que es el respeto?", insiste ella, solicitándole que es su cámara la que está obstaculizando su trabajo. "No me dirijas la palabra. Respétame tú a mí. No te digo yo con la capulla ésta…", expresa él ante la operadora. Es ahí cuando entra en acción otro aficionado, igual o más machista que el anterior. "No te enojes, hija, con lo guapa que eres...".