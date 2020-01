Asier Etxeandia habla de su infierno con el 'bullying' en 'Planeta Calleja': "Me llamaban maricón por todo"

El actor Asier Exteandia protagonizó este miércoles la nueva entrega de Planeta Calleja, en la que viajó junto a Jesús Calleja al corazón del continente africano: Camerún. Durante el periplo ambos tuvieron tiempo para charlar sobre la vida del bilbaíno, abordando temas como su homosexualidad o el bullying que sufrió de pequeño.

En la primera etapa del trayecto, el presentador le preguntó al actor deDolor y Gloria sobre su infancia, lo que le provocó una ligera emoción: "De pequeño era un poco autista, muy deficiente en el cole, de fracaso escolar. Suspendí hasta cuatro veces", reconoció Etxeandia, que también se definió como "hiperactivo".

El viajero contó que, de niño, se encerraba en sus verdaderas motivaciones frente al rechazo de los demás: "Yo tenía claro que quería ser artista desde pequeño", reconoció. Y así fue: a la edad de 18 años el actor se sumergió en el ejercicio del arte, de la interpretación y de la música hasta alcanzar sus propósitos, aunque el camino no fue fácil, sobre todo en la adolescencia.

Una infancia marcada por el 'bullying': "Jugaba siempre solo"

El cantante explicó que parte de los insultos que recibió en el colegio se debían a su orientación sexual, lo que ahora ya tiene completamente asimilado: "Me zurraban, me hacían un bullying de cojones. Era una mezcla de niño que quería de todo. Jugaba siempre solo. Me llamaban maricón por todo", recordó.

"Se me inculcó que tenía que ser por niño triunfador y no lo fui. En el colegio me esperaban cinco o diez niños para zurrarme", confesó finalmente al conductor del espacio de Mediaset. Asimismo, no todo fueron recuerdos oscuros, ya que el 'chico Almodovar' también habló del amor que siente hacia su trabajo: "Estoy en un momento pleno", admitió.

Además, el bilbaíno reconoció la fuerte influencia de su familia en su trayectoria profesional, centrándose especialmente en su madre: "Ella es una fuente de emociones para mí. Cuando murió empecé a hacer todo lo que no me atrevía a hacer y a cumplir sueños porque le di un valor diferente a la vida", dijo.

#CallejaAsier@asieretxeandia: "Tras el fallecimiento de mi madre, comencé a ser yo mismo. Le di un valor diferente a la vida" https://t.co/mp33UMBU3Upic.twitter.com/n1tgcYH8Gx — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) January 29, 2020

Un viaje en "comunidad"

Los aventureros emprendieron su viaje con el objetivo de llegar hasta los baka, un subgrupo de pigmeos nómadas. Para ello, cruzaron la selva, navegaron en piragua a través de la Reserva de Fauna de Dja y contemplaron las Cascadas del río Lobé, únicas en el mundo porque desembocan directamente en el mar.

Finalmente encontraron un grupo de pigmeos que les recibió en su poblado, donde les integró en sus actividades diarias. Allí, Etxeandía disfrutó de un emocionante intercambio musical en la selva.

Los viajeros también visitaron un centro de recuperación de chimpancés y gorilas, pescaron camarones y conocieron a los habitantes de la costa, lo que despertó cierta envidia en el actor, que admiró la sensación de "comunidad" en los poblados: "Están felices, una cosa que hemos perdido nosotros", reflexionó.