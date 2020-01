¿Prefieres la tortilla muy hecha o medio cruda? El nuevo debate gastronómico del momento en Twitter

¿Lo seguro? Cuajar totalmente el huevo (n°6). No tiene por qué quedar seca (como parece en este caso). En cualquier caso, esto no es "matemático". No significa necesariamente crudo=☠. Hablamos de probabilidades->huevo crudo, más riesgo; huevo cuajado, menos riesgo https://t.co/eaq3BESxcZ