Rincón de la Victoria incorpora un sistema de servilleteros digitales con pantallas y wifi

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, el concejal de Transparencia, Borja Ortiz, el CEO de la empresa PilarBox, José González, y la directora comercial, Ana Belén Palomo, junto a responsables de los establecimientos adheridos al proyecto, han presentado este jueves los nuevos dispositivos digitales, un proyecto que cuenta con un presupuesto total de 18.135 euros.

Se trata de una evolución del servilletero tradicional con la incorporación de dos pantallas en los laterales de calidad HD de siete pulgadas y un software propio que permite la gestión central de las pantallas y la generación de otras utilidades como conexión wifi, noticias de actualidad tanto municipal como provincial, corporativas, publicidad de los comercios locales, plataforma de comanda, valoración de los productos, encuestas, etcétera.

Ortiz ha explicado que "se instalarán un total de 22 dispositivos que se irán implantando paulatinamente en los cuatro núcleos del municipio, con la posibilidad de ampliar la red de servilleteros si cualquier comercio o establecimiento se quiere adherir".

Salado ha explicado que "este proyecto supone una revolución y un acelerador en la transformación digital de Rincón de la Victoria, que beneficiará a los diferentes sectores del municipio, desde vecinos y consumidores hasta hoteleros y comerciantes".

Asimismo, el regidor ha expresado "el compromiso de este Ayuntamiento con la transparencia, ofreciendo y facilitando a través de estos servilleteros otro canal de información para la ciudadanía con contenido de entretenimiento local o como plataforma de promoción".

Por último, Salado ha destacado el carácter pionero y el talento innovador de su creador y la implicación de los establecimientos adheridos a este proyecto, "que esperamos que cada vez se vayan uniendo mas".

Por su parte, González ha agradecido al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria su apoyo en este proyecto que, "además de informar al ciudadano sobre las novedades en el municipio en cuanto a eventos y actividades, también sirve para ofrecer información a los empresarios sobre los hábitos de consumo de los clientes".

Hasta el momento se han implantado un total de 14 dispositivos en los establecimientos Bohemia, The Garden, Cafetería Gimnasio Be One, Hotel Rinconsol, La Chalaura, Restaurante Añoreta Golf, Los tres hermanos, Hotel Elimar, La Caliza, Restaurante Mediterráneo, Bar La Plaza, Restaurante El Txoko.

El dispositivo funcionará de 08.00 a 23.00 horas ofreciendo diferentes contenidos como información del tiempo actualizado, información cultural tanto municipal como de otras entidades, sistemas de avisos de alertas tempranas, apartado de noticias informativas diarias y mensajes positivos y motivadores destinados al consumidor.