Lugo reúne este fin de semana a expertos en atención a mayores para abordar el envejecimiento poblacional

El Ayuntamiento de Lugo reunirá este fin de semana en el centro cultural Vello Cárcere a expertos en atención a personas mayores, para abordar los retos de futuro que plantea el envejecimiento poblacional.

Será en el marco de la I Jornada de Trabajo sobre la Atención Sociosanitaria a Personas Mayores, que comenzará el viernes, a las 17,00 horas, y se articulará en torno a cuatro mesas de debate sobre la atención a la soledad, los trastornos neurológicos, los cuidados extrahospitalarios y la dependencia.

La concejala del área, Olga López, ha indicado que el objetivo de estas jornadas es evaluar, "desde múltiples perspectivas", el funcionamiento actual de los mecanismos y recursos empleados en esta labor, así como el modo de mejorarlos y alcanzar una buena coordinación para hacer los resultados más efectivos.

Para ello, se contará con la participación de representantes no solo de entidades para la atención de personas mayores, como Cruz Roja, Adace, Aspalu o Afalu, si no también con profesionales del servicio de Xantar No Fogar, centros de día, trabajadores sociales o personal sanitario.

Esta primera edición contará, además, con una charla magistral a cargo de José Antonio López Trigo, geriatra, trabajador del Ayuntamiento de Málaga y expresidente de la Sociedad Española de Geriatría.