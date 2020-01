Revilla pide una solución "urgente" al coste de la energía y anuncia una reunión con la ministra "antes de un mes"

Así lo ha asegurado Revilla en su intervención en la entrega de los premios anuales del grupo Global Steel Wire (GSW), donde ha anunciado que "antes de un mes" se reunirá con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para abordar este asunto que en la Comunidad Autónoma afecta a varias electrointensivas como Ferroatlántica, Solvay o la propia GSW, entre otras.

"Se lo he plantado a la ministra y me ha prometido que va a venir antes de un mes para afrontar esta situación, porque en Cantabria tenemos industrias de muchísimo consumo energético y el coste del kilovatio hace que no podamos ser competitivos", ha dicho.

Por otro lado, Revilla también ha achacado la actual desaceleración industrial a las "incertidumbres que sobrevuelan el panorama mundial", entre las que ha citado el Brexit o la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, factores que "hacen que las decisiones que se tienen que tomar estén lejos del alcance de un país o de una empresa".

El presidente ha agradecido el compromiso con la Comunidad Autónoma de la familia Rubiralta-Rubio, propietaria del grupo Celsa, la matriz de GSW, que es, según ha señalado, "la empresa más importante de Cantabria", con una aportación al PIB del 6%, y un activo "fundamental" para el Puerto de Santander.

Asimismo, ha elogiado la implicación de la plantilla en el progreso de la compañía, tal y como demuestran estos premios anuales que reconocen las iniciativas innovadoras presentadas por los trabajadores.

"Hay que hacer oratorias para que se clarifique esta situación, pero si frente a la incertidumbre hay una empresa sólida, una familia unida y trabajadores implicados con la empresa, las dificultades son menores", ha apuntado.

Finalmente, ha recordado la figura de Francisco Rubiralta, el fallecido fundador del grupo Celsa, que, en su opinión, "estaría orgulloso de haber construido no solo una gran empresa, sino una gran familia".

En el transcurso del acto se han entregado, precisamente, los premios que llevan su nombre y que distinguen aquellos proyectos desarrollados por los trabajadores en el ámbito de la seguridad, el medio ambiente, la calidad, la fiabilidad de los servicios, la productividad y la reducción de costes que han supuesto un impacto directo en los resultados del grupo.

El proyecto ganador lleva por título 'La cuchara específica para neumáticos y muelles', que mejora la productividad de la acería.

Igualmente, el grupo ha reconocido a las plantas que han despuntado en seguridad y salud, a las mejores sugerencias innovadoras de los empleados y también se ha premiado al personal que ha destacado por actuar de acuerdo a los valores del grupo.

Finalmente, se han otorgado los premios del concurso de dibujo organizado entre los hijos de los empleados, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la seguridad laboral.

El acto ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, que durante toda la mañana ha acogido la reunión anual del grupo GSW.

Además de Revilla, han asistido la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la viuda del fundador de Celsa, Isabel Rubio; sus hijos Francesc, presidente actual de la compañía, Carola e Ignasi, y el director general del Grupo GSW, Javier Echávarri, entre otros.

GSW

La planta de Global Steel Wire en Nueva Montaña (Santander) cuenta actualmente con cerca de 620 trabajadores y centra su actividad en la producción de alambrón de aceros especiales, campo en el que es líder europeo.

El grupo GSW es uno de los principales conglomerados industriales de Cantabria, donde también cuenta con otras empresas como GBB, BSTQ, Tycsa, Trefilerías Quijano y TQ, que en total suman cerca de 1.200 empleos.

Comenzó su actividad bajo el nombre de Sociedad Nueva Montaña a comienzos de 1903 y, desde entonces, ha experimentado una gran transformación, gracias, entre otras cuestiones, a una importante apuesta por la innovación y por la implicación de sus empleados en la mejora de los procesos industriales.