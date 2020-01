La extrema derecha de Portugal pide la deportación de una diputada negra y provoca un terremoto político en el país

El partido Chega, el primero de extrema derecha que consigue representación en el Parlamento luso en democracia, ha generado un terremoto político en el país al pedir la deportación de una diputada negra de izquierdas por estar en desacuerdo con una de sus propuestas.

El caso, que ha generado una ola de solidaridad desde los partidos de la cámara - el gobernante Partido Socialista va a proponer una condena formal en el hemiciclo - nació en el marco del debate sobre los Presupuestos para 2020, actualmente en tramitación.

Como parte del proceso, la diputada única del partido de izquierdas Livre, Joacine Katar Moreira, (originaria de Guinea -Bissau, independizado de Portugal en 1974) propuso una modificación que pedía que todo el patrimonio de las excolonias lusas fuese devuelto a sus países de origen.

Se trataba de acometer una "descolonización de la cultura", según consta en el texto de la propuesta, que irritó al líder y único diputado de Chega, André Ventura.

Terremoto político en el país

"Yo propongo que la propia diputada Joacine sea devuelta a su país de origen. Sería mucho más tranquilo para todos... ¡incluyendo su propio partido! ¡Pero sobre todo para Portugal!", escribió Ventura en su cuenta de Facebook.

Sus palabras han generado un terremoto político en el país, sentido primero en el seno de Livre, que lamentó los "continuos ataques de carácter y referencias de índole racista" que sufre su única diputada desde que consiguieron por primera vez representación en la cámara tras las elecciones legislativas de octubre.

Katar Moreira - que tiene nacionalidad portuguesa- también ha querido responder a titulo individual para corregir a la ultraderecha. "No es deportada, es diputada", les ha espetado también en Facebook.

Los partidos de izquierdas apoyan a la diputada

No ha estado sola. A la condena a Ventura se han sumado diversos parlamentarios de formaciones de izquierda, como el Bloco, e incluso, al margen de la posición oficial de los socialistas, ha hablado la ministra de Justicia, Francisca Van Dunem, nacida en Angola cuando todavía el país era colonia portuguesa.

La ministra, conocida por su reserva a la hora de opinar sobre temas de actualidad, ha hecho un inusual inciso en un evento para rechazar el "discurso xenófobo" que, ha lamentado, ha comenzado a "invadir nuestros espacios institucionales".

El ultra se reafirma en su propuesta

Lejos de disculparse o rectificar, André Ventura ha usado sus primera intervención tras la polémica para reafirmarse en su propuesta, que asegura haber sido "irónica", y subrayó que la devolución de patrimonio propuesta por Livre "ataca" la historia de Portugal.

"Lo que Livre quiere insinuar es que toda la historia de Portugal es de un colonialismo irresponsable, de un racismo intolerable y de un imperialismo insostenible. Nosotros no aceptamos eso. La historia es la que es, tuvimos nuestros méritos ynuestros defectos", sostuvo en declaraciones a la emisora TSF.

Y agregó: "Quien no gusta de Portugal, quien no ama esta historia y no quiere amar este país entonces no puede ser, en mi opinión, representante político de los portugueses".

Tanto Livre como Chega consiguieron por primera vez tener asiento en la cámara en las elecciones de octubre. Entonces, la formación de extrema derecha consiguió el 1,29% de los votos, en tanto que la formación de izquierdas logró un 1,09%.