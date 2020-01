València obri el període de signatures per a donar suport a l’entitat menor de Benimàmet

La regidora de Pobles de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud, ha anunciat que el consistori ha obert el període per a sotmetre a informació pública veïnal el procediment per declarar el nucli de població de Benimàmet com a Entitat Local Menor.

Ara els veïns i veïnes de Benimàmet disposaran de tres mesos per a presentar el seu suport a esta iniciativa que ha impulsat el govern local i que, segons ha dit la regidora Beamud, “deixa constància de la nostra voluntat política, fent un pas més en el reconeixement dels pobles de València”. “És un compromís que vam adquirir el passat mandat i en el qual no hem deixat d'avançar des d’aleshores, com per exemple, amb la creació de tres noves Juntes de Districte als Pobles de València”, ha afegit.

Cal destacar que la gestió d'una entitat local menor és pareguda a la d'un ajuntament. El Consistori transferix el 75% del pressupost del poble a l'entitat, que gestiona totes les competències municipals menys Policia Local i cementeris. A la Comunitat Valenciana hi ha reconegudes un total de set entitats locals menors: la Llosa de Camacho, a Alcalalí, la Xara i Jesús Pobre, a Dènia, Ballestar, a la Pobla de Benifassà, La Barraca d'Aigües Vives, a Alzira i el Perelló i Mareny de Barraquetes, a Sueca.

“A més de fer una aposta ferma per potenciar la singularitat, tradició i peculiaritats dels nostres pobles, esta iniciativa democratitza encara més la nostra societat, ja que tots els experts i les instucions coincedeixen a dir que com més pròxima al veïnat es fa la gestió dels assumptes del dia a dia, millor funciona la democràcia i la qualitat de vida”, ha detallat Beamud.

En principi, el termini en esta sèrie de casos per a presentar al·legacions o mostrar el suport a la iniciativa és d’un mes, però en este cas “a fi de facilitar la participació ciutadana, que pensem que serà elevada, hem allargat el termini fins els tres mesos”, ha explicat la regidora de Pobles de València.