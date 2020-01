La UMA participará en un observatorio europeo para el estudio de jóvenes 'NEET' en zonas rurales

20M EP

La problemática de los jóvenes NEET (not in employment, education or training) en zonas rurales, un término que equivale al acrónimo español nini (ni estudia, ni trabaja), ha reunido este miércoles en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga a 42 investigadores de 22 países de la Unión Europea.