Cs solicita un servicio de intérpretes y medidas inclusivas para personas con discapacidad auditiva en Cádiz

En un comunicado, la concejala Carmen Fidalgo ha señalado que la asociación Albor, una ONG que presta distintos servicios de apoyo, información y formación al colectivo de personas sordas y con discapacidad auditiva, "no dispone del servicio de intérprete de lengua de signos durante los meses de enero, febrero y agosto, lo que dificulta la actividad de la asociación a la hora de realizar las distintas actividades".

Asimismo, Fidalgo ha explicado que esta carencia ha sido suplida por el apoyo que recibe por parte del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, a través del proyecto de la Cofradía del Nazareno de Santa María con cargo al Fondo de Solidaridad 2019.

"Se debe tener en cuenta que esto es una solución puntual para Albor, ya que cada año concurre en un concurso junto con 18 asociaciones más, por lo que el Ayuntamiento tiene el deber de acabar con esta situación de precariedad que sufre este colectivo", ha señalado.

Además, ha resaltado, "no se puede excluir a este colectivo de las actividades lúdicas o talleres que realiza la Delegación de Mayores al no poder contar con un intérprete". "Si se quiere avanzar para que Cádiz sea cada vez más una ciudad más inclusiva, no se pueden olvidar las personas con discapacidad auditiva", ha asegurado.

La edil de la formación naranja ha insistido en que este servicio, del cual carece Albor durante tres meses al año, "es esencial para estas personas, ya que ayuda a cubrir necesidades que presentan, tales como el acompañamiento a asistencia sanitaria, judicial o gestiones en la propia administración, entre otras actividades".

"El Ayuntamiento de intérprete de lengua de signos solo se circunscribe a las actuaciones que se realizan en la Casa Consistorial cuando el Ayuntamiento organiza muchas más actividades en todos los centros de los que dispone, por lo que esta actuación se queda a medias", ha afirmado.

Por todo ello, Fidalgo ha argumentado que la intención de Cs con esta propuesta es que "el servicio de intérprete de lengua de signos española esté presente cada vez que estas personas con discapacidad auditiva lo necesiten, ya sea de manera presencial o a través de un videointérprete".

Para concluir, la edil ha indicado que se le va a solicitar al equipo de Gobierno que este colectivo pueda contar con este apoyo "en los programas de animación sociocultural, convivencias y celebraciones que organiza la Delegación Municipal de Mayores, para que estas actividades sean realmente inclusivas".