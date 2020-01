Iglesias creu que prompte hi haurà un nou govern i defensa l'"obligació" de parlar amb Torra

Així ho ha afirmat als periodistes a Oliva (València) mentre visitava les zones afectades pel temporal Glòria, després de l'anunci del president català, que anunciarà la data de les noves eleccions després d'aprovar-se els pressupostos autonòmics del 2020.

Iglesias ha sostingut que "potser, si hi ha eleccions a Catalunya, hi haurà un altre president o una presidenta de la Generalitat" i ha garantit que "el Govern central haurà de dialogar amb qui estiga al capdavant". "A vegades és més fàcil i a vegades més difícil, però cal dialogar amb tothom", ha recalcat.

En aquesta línia, quan li han preguntat si creu que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de mantenir la reunió amb Torra, fixada el 6 de febrer, ha defensat que "dialogar és una obligació dels polítics".

"SÁNCHEZ PARLARÀ AMB TOTHOM, LI CAIGUEN BÉ, MALAMENT O REGULAR"

Iglesias ha dit que Sánchez dialogarà amb tots els presidents autonòmics, "independentment que li caiguen bé, malament o regular". "És una obligació institucional", ha emfatitzat el vicepresident.

"Cal dialogar amb gent que no pensa com tu; un govern no pot dialogar amb qui vullga, no es pot fer política a la carta. En política i en democràcia, un no tria l'interlocutor", ha defensat.

En aquest sentit, ha insistit que el govern de coalició que conformen PSOE i Unides Podem "té clar que la recepta per afrontar el conflicte català té tres components", que són "diàleg, diàleg i diàleg".

Després de recordar que han demanat moltes vegades la dimissió de Torra, Iglesias ha remarcat que Quim Torra "no és president de la Generalitat perquè l'haja posat ningú diferent dels representants de la ciutadania catalana". "Ens paguen un salari per dialogar amb tothom, no només amb qui et cau bé o amb qui estàs d'acord", ha subratllat.

De fet, ha assenyalat que "una de les claus per entendre el conflicte de Catalunya és la nefasta gestió de la dreta i la seua incapacitat per al diàleg", per la qual cosa ha demanat que els "deixen treballar perquè hi ha moltes coses a solucionar".