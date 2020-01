El estilo parisino es tendencia: cómo conseguir ese 'je ne sais quoi' que tiene la mujer francesa

Cuando se habla de las mujeres con más estilo y elegantes se suele pensar siempre en la mujer francesa. La figura de la parisina está rodeada de mitos y leyendas: que si no engordan, que si son muy seductoras, que no envejecen... Lo que es cierto es que existen muchas teorías e ideas sobre aquellos hábitos que hacen de la mujer francesa una de las más misteriosas, interesantes y envidiadas del mundo.

Pero si realmente se pudiera resumir el estilo de las francesas en una palabra, sería effortless. La naturalidad la llevan por bandera, alejándose de los artificios y amando quien ellas son, porque no hay mejor truco de belleza que la autoestima.

Sin embargo, no solo del amor propio sacan su belleza, estudiando con detenimiento su actitud, personalidad y comportamientos se sacan grosso modo unos patrones que siguen los cuales forman la "esencia parisina". Y como diría Caroline de Maigret, escritora y modelo francesa, aquí van unos consejos paraCómo ser parisina estés donde estés.

Las claves de belleza de las francesas

Hidratación. "Las mujeres francesas no suelen llevar base de maquillaje", recuerda Caroline de Maigret en su libro, por lo que tener una buena piel es esencial. La francesa cuida mucho su piel desde una edad temprana, por eso puede parecer que "no envejecen". Una buena crema hidratante y un protector solar a los 20 crean una piel maravillosa a los 30 y 40.

Make up no make up. "Una buena rutina de belleza es mejor que esconderse bajo una máscara de maquillaje", dice Mathilde Thomas en su libro The French Beauty Solution. Les gusta tener un look effortless tanto en su ropa como en su peinado y maquillaje, por lo que si se enfocan en maquillar los ojos, dejarán los labios desnudos; pero si se ponen un labial rojo o que resalte, apenas solo usarán máscara de pestañas. Les gusta aparentar que tenían mejores cosas que hacer que mirarse al espejo.

Melena al viento. Al igual que en el maquillaje, prefieren no esforzarse mucho en como luce su cabellera. De hecho, solo utilizan el cepillo para desenredarse el pelo antes de lavárselo, los demás días lo peinan con los dedos para tener ese bedtime hair. Un consejo que da Caroline de Maigret es lavarse el pelo por la noche, no usar el secador y dormir con el pelo un poco húmedo. Asegura que a la mañana siguiente le da una forma más interesante.

El pelo se lava mínimo cada dos días. Es algo que hace mucho Léa Seydoux y Caroline de Maigret lo explica : “Al día siguiente de haber lavado el pelo, incluso dos días después, dependiendo de su textura, el cabello adquiere cierto peso y eso hace que tenga el volumen perfecto para recogerlo en un moño”. Y es que cuando lavan su pelo, el primer día no saben qué hacer con él. En cambio, el segundo día, está mucho mejor. Si no se puede aguantar tanto tiempo, su aliado es el champú en seco. Según Jeanne Damas ayuda a levantar las raíces y a salvar su flequillo cuando el pelo no está limpio. Eso sí, su truco es usarlo solo en las capas superiores, donde el pelo tiende a ensuciarse más.

Abrazan sus imperfecciones. Según Caroline de Maigret, la parisina no se deshace de sus imperfecciones, sino que incluso las celebra. Para Mathilde Thomas la perfección es aburrida: "Muchas de las grandes bellezas francesas tienen algo que las caracteriza: los dientes separados de Vanessa Paradis, los párpados hundidos de Charlotte Rampling... Es lo que hace a estas mujeres más memorables".

Fuera dietas. A las francesas les encanta el queso, el vino, los croissants... y no se privan a sí mismas, y lo disfrutan mucho. Saborean hasta el último bocado. Sin embargo, son de las mujeres más delgadas de Europa y su secreto forma parte de su cultura: priorizan alimentos frescos y evitan la ingesta de ultraprocesados porque son malos para la salud, beben mucho agua, van andando a todas partes y desde niñas se las inculcan buenas costumbres de nutrición.

El estilo

Según cuentan Anne Berest, Audrey Diwan, Caroline de Maigret y Sophie Mas en su libro Cómo ser parisina estés donde estéstodo armario de cualquier parisina tiene unas prendas básicas y esenciales: unos vaqueros buenos rectos de tiro alto que hagan una bonita figura y perduren en el tiempo, unos zapatos bicolor, un blazer negro que pueda dar elegancia a unos vaqueros sucios, un pañuelo de seda (que va a pegar con todo), una camisa blanca de hombre (siempre con un botón de más desabrochado), un bolso saco, una boina (obviamente) y unos stilettos negros. Con estas prendas tan básicas cualquier parisina luce espectacular, y es que como decía Coco Chanel "La moda pasa de moda el estilo jamas"