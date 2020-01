De la Torre valora celebración de los Goya y ve "un tema interno" de la Academia los posibles fallos de la gala

20M EP

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha señalado en relación con la misiva que la Academia de Cine ha mandando a sus miembros pidiendo disculpas por posibles fallos que se cometieron durante la gala de los Premios Goya celebrada el pasado sábado en la ciudad, que no puede opinar de ello: "La Academia lo ha hecho y será porque tiene motivos para hacerlo, yo no lo conozco, no estoy en la Academia ni soy académico".