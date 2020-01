Todos grupos parlamentarios exigen el cobro de los 78 millones del IVA y el PSIB dice que "no descartan" la vía judicial

Así lo han manifestado los representantes de cada formación política después de la Junta de Portavoces. En relación a los otros integrantes del Govern, la diputada de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha añadido que "seguirán presionado y reclamando" el dinero pendiente al Estado y el diputado de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha pedido "firmeza" a la presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, y que "se reconozca la deuda".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó este martes que la no devolución de los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017 a las comunidades autónomas se debe al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos de 2019 que corregía el cambio normativo aprobado por el exministro Cristóbal Montoro, y aclaró que el Ejecutivo no se queda ese montante, ya que "no existe" al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años.

