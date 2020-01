Alertan a través de las redes sociales a Susana de un problema de salud durante la emisión de 'La isla de las tentaciones'

Susana Molina, la que fuese ganadora de decimocuarta edición de Gran Hermano, es una de las concursante de La isla de las tentaciones. La joven, que entró al programa junto a Gonzalo Montoya, se ha llevado una inmensa sorpresa cuando descubrió, gracias a formar parte del programa, que tenía un problema de salud.

Ha sido ella misma la que se lo ha contado, a través de una serie de stories de Instagram, a sus seguidores.

"Hay una cosa que quiero contaros que me dejó muerta. Llevo un montón de tiempo que me encuentro fatal, estoy como muy cansada y tengo fiebre cada dos por tres".

Es entonces cuando la joven, que confiesa sentirse "muy preocupada", asegura que, desde que se inició la emisión, esta ha recibido constantes mensajes de seguidores y de personas que estudian medicina o son médicos profesionales alertándole de que, al parecer, sufre tiroides.

Susana, de La isla de las tentaciones. INSTAGRAM

"Llevo 2 o 3 programas recibiendo mensajes de médicos, gente que estudia medicina o que tienen tiroides diciéndome que me lo revise", ha compartido Susana.

"Dicen que, durante las hogueras, se me ve muy inflamado el cuello, no era consciente de que eso se me veía a mí...". Por eso, se ha puesto manos a la obra y en manos de profesionales para someterse a pruebas médicas para confirmarlo o descartarlo. "Me he hecho una analítica y una ecografía", ha explicado preocupada. "Me he puesto a buscar los síntomas y los tengo todos".