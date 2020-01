Marzà valora la reducció de la taxa d'abandonament escolar a la Comunitat Valenciana: "Mostra que anem per bon camí"

El responsable autonòmic ha destacat que actuar contra l'absentisme escolar d'hora és també una manera de fer front a "les desigualtats" socials i ha confiat a poder reduir "encara més" eixa taxa quan la Comunitat Valenciana dispose de "un millor finançament".

Marzà s'ha pronunciat d'aquesta manera després de la reunió que ha mantingut amb l'alcalde de València, Joan Ribó, per a abordar noves actuacions del pla 'Edificant' en aquesta ciutat, preguntat per les dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional sobre l'abandó escolar primerenc.

Aquestes dades, coneguts aquest dimarts, s'han elaborat amb les variables educatives de l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística i indiquen que la citada taxa, el percentatge de joves d'entre 18 a 24 anys que té com a màxim el títol d'Ensenyament Secundari Obligatori, a Espanya va descendir sis dècimes el 2019, fins a situar-se en el 17,3 per cent.

"Estem molt contents. Comencem a veure els fruits del que ha sigut el treball del Govern del Botànic per a reduir les desigualtats", ha respost Vicent Marzà, que ha indicat que "un dels principals factors de generació de desigualtat en el conjunt de la societat és l'abandonament prematur dels centres educatius per part de l'alumnat".

El conseller ha assegurat que a la Comunitat Valenciana ha disminuït "moltíssim eixe punt" i ha subratllat que s'ha aconseguit situar-ho "per sota de la mitjana estatal". D'aquesta manera, ha valorat les mesures de l'administració autonòmica per a fer possible eixa reducció.

"És un dels indicadors que mostra que eixa inversió que hem augmentat per alumne, al voltant d'un 30 per cent més que fem des de fa quatre anys fins ara, comença a tindre resultats", ha manifestat Marzà, al mateix temps que ha ressaltat els diferents programes que s'estan desenvolupant "perquè cada alumne puga trobar el seu espai, el seu itinerari educatiu, i que no abandone el sistema educatiu fins a no tindre una titulació".

El conseller d'Educació ha assenyalat que açò ofereix "més oportunitats" per a "després tindre un treball" i "més oportunitats en la vida". "Per tant, estem molt satisfets de poder començar a reduir eixos índexs", ha insistit.

REDUIR MÉS AMB "UN MILLOR FINANÇAMENT"

"És un bon indicador que ens mostra que anem per bon camí i que estem, fins i tot, millor que la mitjana estatal malgrat l'infrafinançament que patim", ha agregat el responsable autonòmic, que s'ha mostrat "segur" que es podrà reduir aquesta taxa "encara més" quan la Comunitat Valenciana dispose d'"un millor finançament".

Malgrat les dades positives, Vicent Marzà ha afirmat que la Generalitat vol que eixos nivells "es reduïsquen molt més". "No tenim prou. Nosaltres som autoexigents i volem que siga més", ha apuntat.