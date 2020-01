La corrupción, lema del Humans Fest 2020 que tendrá como novedad películas de ficción

Así lo ha avanzado este miércoles en una rueda de prensa el director del Festival de cine internacional de Humans Fest, Samuel Sebastián, quien ha estado acompañado por el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, José Luis Moreno; la expresidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro 3 de Julio (AVM3J), Beatriz Garrote; y Virginia Lorente, ilustradora del cartel.

Sebastián ha justificado el lema escogido: "Consideramos que no se ha debatido bastante en el cine valenciano sobre la corrupción", ha dicho, y ha explicado que precisamente por este lema se ha escogido a la AVM3J para ensalzar su labor: "No ha habido ninguna asociación que haya gastado más tiempo en destripar la corrupción sistémica de la Comunitat", ha dicho.

Al respecto, Garrote ha manifestado que los miembros de la asociación fueron "una de las víctimas" del entramado de la corrupción y ha recordado que ésta no se refiere solo a la sustracción de dinero, sino que "corrupción es también un ente público no dirigido por los mejores profesionales; que no se vele por la seguridad cuando toca; o que se haga una gestión penosa del accidente de metro por coincidir con el chiringuito del Papa".

"Hemos intentado dejarnos la piel por conseguir nuestras reivindicaciones y nos parece muy positivo que se dedique la edición a la corrupción y se nos de visibilidad", ha añadido.

Por otro lado, como novedades del festival para esta edición, Sebastián ha resaltado la inclusión de películas de ficción, puesto que hasta la fecha únicamente se contaba con películas documental. Las mismas se proyectarán en la Filmoteca y han tenido un recorrido importante por otros festivales como el de Berlín, San Sebastián o Venecia, entre otros. "La calidad está contrastada", ha aseverado.

Son películas "variadas", "muy de autor y más comerciales también", ha explicado, al tiempo que ha añadido que "lo importante es el compromiso y la denuncia alrededor de los derechos humanos".

Además, el festival contará con una sección, Humans VLC, de cortometrajes valencianos relacionados con el arte social. "Es sorprendente la cantidad de cortos de animaciones que hemos recibido", ha expuesto el director.

En esta edición se cuela también un programa con proyecciones de cortos hechos por mujeres de todo el mundo -Canadá , Irán, etc- que tratan sobre retratos de otras mujeres. Y la sección 'Futurs' dedicada la gente más joven, que se hará en la Universidad Politécnica con proyección de películas-documentales, talleres y charlas.

PREMIO Y MUJERES

Sebastián ha anunciado que el premio que darán este año será para Pepe Viyuela por su compromiso con los festivales y sus proyectos con, por ejemplo, Payasos sin Fronteras.

El director también ha reflexionado sobre el papel de la mujer en el mundo del cine. Ha dicho que han notado una falta de películas hechas por mujeres o que traten de lo femenino y "se debe reflexionar en este aspecto", opina. "De cada seis o siete películas recibidas, solo una estaba dirigida por mujeres, lo que evidencia la desigualdad en los sitios estratégicos de dirección/producción", ha aseverado.