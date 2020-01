Irene Lozano, nueva secretaria de Estado para el Deporte se confunde al citar la sede de la Eurocopa 2020

Irene Lozano, nombrada este martes nueva secretaria de Estado para el Deporte, ha comenzado a conceder a los medios entrevistas para hablar de sus planes en el cargo. En una entrevista en Onda Cero se ha confundido a la hora de nombrar la sede de la final de la Eurocopa 2020, y ha recordado un "sartenazo" al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a cuenta del caso Lopetegui.

En un momento de la entrevista, hecha en el programa del periodista Carlos Alsina, ha surgido el tema de los grandes eventos deportivos que se esperan este año.

"Sí sabe que este año tenemos una Eurocopa y unos Juegos Olímpicos", le ha dicho Alsina, a lo que Lozano ha completado diciendo "En Tokio".

"¿Y la Eurocopa?", ha preguntado el periodista, a lo que la nueva secretaria de Estado ha dudado varios segundos antes de responder: "¿En Estambul?"

La respuesta correcta (que tampoco sabía Alsina, que ha confesado que sigue poco los deportes) era Londres; en el estadio Wembley e,l próximo 12 de julio. Probablemente Lozano se confundió con la final de la Champions, que este año se celebrará en la ciudad turca.

Lozano ha admitido que el fútbol no es el deporte que más sigue, y es más de natación, senderismo y pilates ("Que ya me han dicho que no es un deporte"). Empero, ha ido a ver varios partidos.

"Estuve en la final de la Champions, en el Wanda Metropolitano el año pasado, y he ido varias veces al Bernabéu", ha dichio. "Pero el deporte que practicaba en la adolescencia era el balonmano, que además se me daba bien, como soy alta tiraba los penaltis y asustaba a las porteras".

"Sartenazo" a Florentino

Alsina ha recordado a Lozano, que fue columnista en 20minutos. un texto publicado en este diario sobre el caso Lopetegui, cuando el Real Madrid fichó al entonces seleccionador nacional, causando una gran polémica que terminó con su destitución como técnico de La Roja.

"Los viejos valores del deporte han quedado sepultados bajo montañas de dinero", escribió Lozano en la columna, publicada en junio de 2018. " Y aunque los daños que Lopetegui y Florentino acaben causando a la selección resulten difíciles de cuantificar, quedan pocas dudas de su desprecio por los sentimientos e ilusiones de un país entero".

"Vaya sartenazo le dio a Florentino Pérez", le ha dicho Alsina, a lo que Lozano ha contestado: "Me quiere mucho Florentino, he estado sentada con él en el palco y tan amigos. Él distingue perfectamente a la Irene periodista de la Irene secretaria de Estado".

"Impulso político"

La nueva secretaria de Estado para el Deporte ha señalado que no se sorprendió con su elección para este puesto, que aseguró que "tiene sentido" a la vista del "impulso político" que el Gobierno quiere dar al deporte,

“Después de que me explicaran el proyecto de deporte de esta legislatura, no me llevé una sorpresa con mi elección. Buscaban darle un impulso político y por ello tiene sentido mi nombramiento”, aseguró este miércoles en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero.

“Plantear que mi cargo es un premio de consolación me parece ofensivo para la gente del deporte”

“Plantear que mi cargo es un premio de consolación me parece ofensivo para la gente del deporte”, añadió Lozano, que procede de la secretaría de Estado de España Global, la anterior Marca España.

Respecto a la aprobación de una nueva Ley del Deporte, indicó que el anteproyecto ha estado parado por estar el Gobierno en funciones, "pero ahora hay que hacer la negociación parlamentaria para llevarla a cabo”.

“Es imposible no tocar el proyecto teniendo pendiente la negociación parlamentaria, pero todos los aspectos técnicos son los que están”, dijo. “En principio, la Ley del Deporte está orientada y esa seguirá siendo su orientación”.

Rubiales y Tebas

La nueva presidenta del CSD manifestó su intención de ejercer "un papel de pacificación entre la Federación y LaLiga”

“Ayer hablé con (Luis) Rubiales y (Javier) Tebas, y estaban encantados y dispuestos a colaborar. A Rubiales lo conocía, a Alejandro Blanco (presidente del Comité Olímpico Español) también. No profundizamos en nada, pero tenían muy buena predisposición”, expresó.

“Tengo claro que no voy a empezar juzgando a nadie. Primero quiero comprender bien toda la problemática que hay en el fútbol y en el deporte en general", agregó.

Lozano apuntó en Onda Cero que la subida del IRPF para las rentas más altas "va a afectar a los futbolistas y yo", dijo, "se lo tendré que explicar”.

También comentó respecto a la reciente disputa de la Supercopa de fútbol en Arabia Saudí que “no es el lugar preferido del Gobierno para organizarla" porque no se puede normalizar "este tipo de celebraciones en lugares donde se vulneran los derechos humanos”.