El preu del lloguer va pujar un 10,2% a la Comunitat Valenciana en 2019, la major pujada d'Espanya, segons Fotocasa

Aquest valor està un 21% per davall de la mitjana espanyola, que va acabar desembre amb un preu de 10,18 €/m2 al mes. A la Comunitat, la ciutat alacantina d'Elx és la que més puja de preu (+24%), mentre que Elda (+1,3%) registra l'ascens més moderat, també a Alacant, detalla el portal immobiliari en un comunicat.

La pujada anual de 2019, un 10,2% a la Comunitat, és la setena registrada en l'índex de Fotocasa en els seus 13 anys d'anàlisi, així com la sisena pujada en cadena després de l'últim descens de 2013 (-6,2%).

Dins de la capital valenciana, el districte de Patraix i el barri de Gran Via són les zones de València que més incrementen el valor del lloguer, amb augments del 24,2 i el 14,8%, respectivament.

A l'àmbit nacional, l'increment del preu mitjà de la vivenda en lloguer és generalitzat en quasi totes les comunitats autònomes, encara que no en totes puja amb la mateixa força. Per exemple, Catalunya i Madrid comencen a moderar els seus creixements (3,1 i 2,3%, respectivament), després de pujar amb força en els últims anys.

De la mateixa forma, la resta d'autonomies que van començar més tard les pujades en els preus dels lloguers comencen a moderar les seues pujades, explica el director d'Estudis i Formació de Fotocasa, Ismael Kardoudi.

Al tancament de 2019, el preu mitjà de la vivenda en lloguer puja en 16 de les 17 comunitats autònomes, amb els majors augments a la Comunitat (10,2%) i País Basc (10%). Molt prop estan Andalusia (9,4%), Galícia (8%), Múrcia (7,8%), Aragó (7,2%), Navarra (5,9%), Cantàbria (5,2%), La Rioja (4,7%), Canàries (4,4%), Astúries (4,3%), Catalunya (3,1%), Madrid (2,3%), Castella-la Manxa (2,1%), Castella i Lleó (0,9%), Extremadura (0,3%). Solament a Balears descendeix el preu del lloguer anual (-0,3%), quan va tancar 2018 amb el major increment anual (+14,9%).

Madrid es col·loca en primer lloc amb una mitjana de 14,86 euros per metre quadrat al mes, desplaçant Catalunya a la segona posició per segon any consecutiu en registrar un preu mensual de 14,14 €/m2. Li segueixen País Basc (13,06 €/m2), Balears (12,19) i Canàries (9,74).