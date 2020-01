Estudien l'efecte de la música clàssica per a reduir l'ansietat i la depressió en pacients d'hemodiàlisi

Aquesta iniciativa tracta de donar resposta als canvis bruscs que afronten les persones amb malaltia renal crònica que sesotmeten a un tractament d'hemodiàlisi, la qual cosa vaig poder comportar situacions d'ansietat.

Els pacients estan exposats a grans motius d'estrés: dependència d'una màquina, restriccions en la seua dieta o presa de líquids, inconvenients per a organitzar la seua vida, limitacions enles seues activitats física, complicacions amb l'accés vascular, situacions que poden generar un estat d'ànim desfavorable per a afrontar la malaltia que pot desembocar en estats d'ansietat o estrés, detalla el departament en un comunicat.

Per açò, el servici de Nefrologia de l'Hospital de Manises ha engegat aquest programa per a comprovar l'efecte que produeix la música en directe en els pacients que reben un tractament d'hemodiàlisi. L'objectiu és comprovar l'efecte de la músicaclàssica interpretada en directe sobre el seu grau d'ansietat i depressió, explica el cap del servici, Rafael García Maset.

El projecte forma part d'una investigació duta a terme en conjunt entre el servici de Nefrología de l'Hospital de Manises i la Universitat Politècnica de València, que duu a terme la professora d'oboé Miriam Serrano per a la seua tesi doctoral, en el programa de doctorat de la Facultat de Belles Arts de la UPV, sota lasupervisió del professor i músic Conrado Carrascosa.

Aquesta tesi estudia l'abraçada entre dos disciplines, la música en directe i la medicina, i el seu efecte beneficiós per als pacients, per als músics i per al personal mèdic. Durant un mes es va interpretar música en directe amb 90 pacients que estavenrealitzant un tractament d'hemodiàlisi, analitzant unes variablesabans i després de la intervenció musical.

L'estudi es va realitzar amb un grup de control format per 43 pacients i un altre d'intervenció de 47 persones. A tots dos se'ls va realitzar els mateixos qüestionaris sobre qualitat de vida, ansietat i depressió, validats per entitats científiques específicament per a pacients amb malaltia renal.

Durant el procés es va analitzar el grau d'ansietat i depressió abans i després de la intervenció musical en tots dos grups. Mentre en el grup de control els nivells d'ansietat i estrés es van mantindre sense canvis, en el qual es va intervindre amb música el grau d'ansietat es va reduir una mitjana de 5,35 punts (sobre una escala de 10) i el d'estrés en 5,88.