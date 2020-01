El PP acusa Agricultura d'"arrasar" una reserva natural a Beneixama

Davant aquesta situació, la diputada Elisa Díaz, responsable de Medi ambient del grup, demanarà en Les Corts Valencianes que la Conselleria d'Agricultura, que dirigeix Mireia Mollà (Compromís), "actue en conseqüència".

"L'emergència climàtica no n'hi ha prou amb decretar-la, cal creure-la i invertir en el nostre territori", ha reivindicat després de recórrer la zona de la Replana, en la muntanya de la Solana, en companyia de la portaveu del PP a Beneixama, Ana Irure, i els regidors Guillermo Quiles i Ana Galván.

Aquest paratge va patir un incendi forestal el passat estiu que va calcinar 900 hectàrees d'"especial importància ambiental". Les tasques postincendi "impedeixen de moment la recuperació natural en haver utilitzat maquinària pesada, que ha destruït espècies protegides", denuncia el PP valencià en un comunicat.

De fet, "hi ha espècies úniques en la zona l'existència de la qual s'ha posat en perill perquè les tasques postincendi no s'han realitzat de manera correcta", cosa que el PPCV atribueix al fet que "l'ús d'aquesta maquinària pesada no ha tingut en compte la protecció de moltes espècies" i al fet que "no s'han respectat les espècies rebrotadores ni tampoc s'ha escampat fusta astellada per a protegir el sòl i impedir la seua erosió".

Per tot açò, el grup 'popular' presentarà una proposició no de llei (PNL) en el parlament valencià perquè "la Generalitat es faça càrrec de manera adequada de la reforestació de la muntanya de la Solana i invertisca en les obres de recuperació de la zona".

En clau local, la portaveu del PP a Beneixama, Ana Irure, ha recordat que l'Ajuntament va aprovar al novembre de manera unànime una moció presentada pel seu partit per a exigir a la Conselleria d'Agricultura que prenguera les mesures necessàries per a protegir un paratge "únic en la província".