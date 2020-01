La traición de Karelys Rodríguez a Cayetano Rivera: mensajes que ponen en riesgo su matrimonio con Eva González

Cuando parecía que ya se había comenzado a calmar todo y que Cayetano Rivera y Eva González se habían alejado de las redes para centrarse en su relación -la presentadora se marchó un tiempo que se dedicó a reflexionar y meditar sobre su vida- y en el hijo en común que tienen, menudos dos mazazos han caído sobre el matrimonio.

Primero, aquella exclusiva de ¡Hola! en la que Karelys Rodríguez sentenciaba que habían "salido juntos unos meses" ni más ni menos. Y, ahora, la puntilla definitiva: tal y como esta semana lleva en portada la revista Semana, la abogada traicionó al torero, que ahora mismo no sabe cómo lidiar con esta nueva información.

La publicación hace una completa reconstrucción de los mensajes que la canaria y el fotógrafo que tomó las imágenes orquestaron, como parte de un gran plan que ya ha cuajado de forma radical en el imaginario colectivo.

En el interior de la revista se puede leer que la letrada y el paparazzi mantuvieron una serie de conversaciones en las que Karelys Rodríguez "encargó las fotografías que se le hicieron con el torero en una cafetería de la capital inglesa", aireando su infidelidad y descubriendo "toda la verdad que esconden" las instantáneas robadas "de su comentado encuentro en Londres".

Fue el 11 de noviembre cuando la abogada canaria se puso en contacto con dicho fotógrafo, asegurádole lo que vería con su objetivo en el local, puesto que previamente ya había quedado con Cayetano Rivera, que marchaba hacia Perú por una corrida haciendo antes escala en la ciudad del Támesis.

Tras elucubrar el cómo, el dónde y el cuándo, Karelys le envía la localización del café al paparazzi, quien, en sus mensajes, idea incluso la manera en la que realizará las fotografías y hasta especifica los tiros de cámara que tiene pensados para el momento.

"En frente del café hay una tienda con cristales que también está perfecto", se puede leer. Ella no tiene reparos en admitir que está "nerviosa" y que "Cayetano no puede saber nada de nada (...). Si te ve, por favor, sal corriendo, jajajaj". "Él no me verá y dudo que tú lo hagas", muestra su profesionalidad el fotógrafo.

A principios de diciembre salía todo a la luz. Karelys Rodríguez rápidamente envía un comunicado asegurando que desconocía la existencia de estas imágenes y se justifica diciendo que esto también le afecta a ella, a su vida londinense y hasta en su trabajo.

Sin embargo, todo hace indicar que Karelys Rodríguez traicionó deliberadamente a Cayetano al sentirse ninguneada en agosto de 2014, cuando él la dejó para volver con Eva González, con quien había cortado en noviembre de 2013. Este es, por ahora, el último capítulo de lo que ahora ha tornado una venganza personal.