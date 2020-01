Una empresa d'Elx (Alacant) llança el primer kit genètic per a la detecció del coronavirus 2019-nCoV

L'empresa ha informat, aquest dimecres per mitjà d'un comunicat, que després dels primers assajos clínics realitzats per científics xinesos i alemanys i desenvolupats els primers protocols dissenyats per a detectar el virus, Genetic PCR Solutions (GPS), va analitzar el conjunt de dades genòmics i va dissenyar una solució completament específica per a aquest nou coronavirus.

Aquest sistema de diagnòstic en temps real (qPCR) en format Monodose, d'ús individual, conté tots els reactius (deshidratats) als quals solament es necessita agregar la mostra. Aquest nou kit, que estarà en el mercat a la fi de gener, és el primer disponible comercialment per a una detecció ràpida del nou virus.

El Coronavirus és un tipus de virus d'origen encara per determinar que pot provocar diferents malalties, des d'un refredat fins a una síndrome respiratòria greu. Es transmet de forma limitada entre els humans per via respiratòria, però se sap que certs animals com la rates penada actuen com a portadors.

En els últims anys s'han detectat tres brots importants de diferents tipus de coronavirus, el SRES-CoV, que es va iniciar en la Xina en 2002 i va afectar més de 8.000 persones; el MERS-CoV, coronavirus causant de la síndrome respiratòria del Mitjà Orient que va sorgir en 2012 a l'Aràbia Saudita i finalment el que preocupa actualment, el 2019nCoV, que es va detectar a la fi de desembre del passat any en la ciutat de Wuhan a la Xina.

No és la primera vegada que aquesta empresa il·licitana de base tecnològica crea un component per a la detecció de malalties. En 2016 ja va generar el primer kit genètic per a la detecció del virus Zika, la qual cosa demostra el seu caràcter innovador i el seu interés social per desenvolupar productes per al control de brots epidèmics que amenacen la salut mundial.