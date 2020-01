El Consell implementarà els plans del litoral davant d’inundacions

El Consell impulsarà la implementació del Pativel i el Patricova, així com el coneixement d'aquests plans de protecció de la zona litoral i zones inundables entre tots els agents implicats, com un dels objectius de la Generalitat per a al pròxim semestre, que s'acordarà en el Seminari de Xàbia-Dénia.

Així ho va acordar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, amb el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau; la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, després de la reunió que van mantindre per a analitzar els riscos i possibles solucions en la protecció i conservació dels espais del litoral i la inundabilitat de determinades zones de la Comunitat.

En aquest sentit, es durà a terme una anàlisi de les infraestructures que tradicionalment s'han desenvolupat en aquestes zones més sensibles a l'efecte del canvi climàtic. L'objectiu és apostar per “infraestructures verdes”, més adaptables a l'actual situació d'emergència climàtica. Quant als danys causats pel temporal en habitatges i infraestructures, el Consell establirà mesures de suport a les persones els béns immobles de les quals s'hagen vist afectats per Gloria.